В скором времени надеемся освободить значительное количество защитников Азовстали — Буданов
Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что «в ближайшее время» надеется освободить «значительное количество» украинских пленных — защитников Азовстали.
Об этом он сказал во время телемарафона, пишет Украинская правда.
«О судьбе почти всех ( украинских военнопленных — ред.) нам четко известно. Мы занимаемся освобождением их из плена. Надеюсь, что в ближайший срок многие увидят своих близких уже дома… В ближайшее время мы надеемся освободить более-менее значимое количество наших пленных и об этом сразу сообщат в СМИ», — сказал он.
По его словам, о конкретной дате обмена говорить рано.
«Речь идет о поэтапном обмене этими пленными. Это не будет обмен в один раз. Будет несколько этапов. Небольшие обмены идут постоянно», — добавил Буданов.
По словам руководителя ГУР, сложнее всего договариваться об обмене находившихся на Азовстале руководителей украинских защитников. Буданов также сказал, что знает точное количество украинцев в плену и россиян в украинском, но озвучивать цифры он не стал.
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