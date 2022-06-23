В скором времени надеемся освободить значительное количество защитников Азовстали — Буданов 23 июня, 00:57 Цей матеріал також доступний українською Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что «в ближайшее время» надеется освободить «значительное количество» украинских пленных — защитников Азовстали.

Об этом он сказал во время телемарафона, пишет Украинская правда.



«О судьбе почти всех ( украинских военнопленных — ред.) нам четко известно. Мы занимаемся освобождением их из плена. Надеюсь, что в ближайший срок многие увидят своих близких уже дома… В ближайшее время мы надеемся освободить более-менее значимое количество наших пленных и об этом сразу сообщат в СМИ», — сказал он.

Видео дня

По его словам, о конкретной дате обмена говорить рано.

«Речь идет о поэтапном обмене этими пленными. Это не будет обмен в один раз. Будет несколько этапов. Небольшие обмены идут постоянно», — добавил Буданов.

По словам руководителя ГУР, сложнее всего договариваться об обмене находившихся на Азовстале руководителей украинских защитников. Буданов также сказал, что знает точное количество украинцев в плену и россиян в украинском, но озвучивать цифры он не стал.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.