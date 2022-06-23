«Быстро не получится». Когда защитники Азовстали вернутся домой и что с ними сейчас — Геращенко 23 июня, 13:52 Цей матеріал також доступний українською Разрушенные обстрелами объекты завода Азовсталь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью НВ прокомментировал перспективы обмена защитников Азовстали и условия их содержания.

«Они находятся в плену. Условия, как я понимаю, не могут быть удовлетворительными, поскольку такое количество пленных не может содержаться нормально, так как на временно оккупированных территориях для этого просто физически нет условий», — сказал он.

Видео дня

Геращенко отметил, что, в соответствии с Женевскими конвенциями, страна, обеспечивающая содержание пленных, обязана соблюдать все необходимое для того, чтобы они получали медобслуживание, нормально питались и чтобы к ним хорошо относились.

Советник главы МВД также заявил, что очевидно, что возвращение защитников Азовстали «не будет быстрым».

«Cейчас количество пленных россиян меньше, чем количество пленных украинцев. А российская сторона пока обменивает пленных по формуле 1 на 1. Соответственно, надо иметь равное арифметическое количество военнопленных или же нужны какие-то другие методы», — объяснил он.

22 июля глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что «в ближайшее время» надеется освободить «значительное количество» украинских пленных — защитников Азовстали.

По словам руководителя ГУР, сложнее всего договариваться об обмене находившихся на Азовстале руководителей украинских защитников. Буданов также сказал, что знает точное количество украинцев в плену РФ и россиян в украинском, но озвучивать цифры он не стал.

6 июня президент Владимир Зеленский заявлял, что в плену находятся более 2,5 тысячи защитников Азовстали.

По данным Министерства обороны Великобритании, с завода Азовсталь в Мариуполе эвакуировали до 1700 защитников города. Украинские власти не комментировали эту информацию. В Международном комитете Красного Креста 19 мая сообщили, что записали личные данные «сотен» бойцов, которых эвакуировали с Азовстали. По последним данным, они оказались на неподконтрольной Украине территории.



В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава. До этого полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.

По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.



Президент Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.



Ранее сообщалось, что на Азовстали находились около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.