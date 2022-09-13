После получения повестки. Существуют ли уважительные причины для неявки в ТЦК во время мобилизации

13 сентября, 04:25
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Мобилизация 2022 (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

Мобилизация 2022 (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

В Украине продолжается контрнаступление, во время которого ВСУ освобождают оккупированные россиянами территории. В этой связи министр обороны Резников сообщил, что все мужчины в ближайшее время должны быть готовы отправиться на фронт.

Во время всеобщей мобилизации призыв на военную службу происходит путем вручения повесток. Преимущественно сначала лицу вручают повестку для уточнения учетных данных в ТЦК, а также для прохождения военно-врачебной комиссии. После прохождения этих процедур военнообязанного могут отправить на доукомплектацию воинских частей или домой — ждать мобилизационного распоряжения.

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Мобилизационное распоряжение — это повестка, которая уведомляет человека о сроке и месте, когда и куда оно должно явиться для отправки на военную службу.

После получения повестки военнообязанные должны явиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку. За игнорирование повестки уклоняющие могут получить соответствующее наказание:

  • штраф (размер варьируется от 1700 до 3400 грн). Наказание назначается призывникам, приглашенным впервые для уточнения информации или для прохождения медкомиссии.
  • лишение свободы на 3-5 лет или испытательный срок. Уголовное наказание назначается призывникам, вызванным в ТЦК для отправки в воинскую часть.

Также существует ряд уважительных причин, когда призывник может не явиться в ТЦК после получения повестки в указанный срок. Их перечислил юрист Ростислав Кравец:

  • болезнь;
  • стихийное бедствие,
  • смерть родного человека;
  • другое важное обстоятельство, из-за которого призывник вовремя не прибыл в территориальный центр комплектования.

Напомним, ранее НВ рассказал, что в Украине начали увольнять со службы мужчин, которых мобилизовали с нарушениями.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Военное положение Призыв Повестка

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