После получения повестки. Существуют ли уважительные причины для неявки в ТЦК во время мобилизации 13 сентября, 04:25 Мобилизация 2022 (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

В Украине продолжается контрнаступление, во время которого ВСУ освобождают оккупированные россиянами территории. В этой связи министр обороны Резников сообщил, что все мужчины в ближайшее время должны быть готовы отправиться на фронт.

Во время всеобщей мобилизации призыв на военную службу происходит путем вручения повесток. Преимущественно сначала лицу вручают повестку для уточнения учетных данных в ТЦК, а также для прохождения военно-врачебной комиссии. После прохождения этих процедур военнообязанного могут отправить на доукомплектацию воинских частей или домой — ждать мобилизационного распоряжения.

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Мобилизационное распоряжение — это повестка, которая уведомляет человека о сроке и месте, когда и куда оно должно явиться для отправки на военную службу.

После получения повестки военнообязанные должны явиться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку. За игнорирование повестки уклоняющие могут получить соответствующее наказание:

штраф (размер варьируется от 1700 до 3400 грн). Наказание назначается призывникам, приглашенным впервые для уточнения информации или для прохождения медкомиссии.

(размер варьируется от 1700 до 3400 грн). Наказание назначается призывникам, приглашенным впервые для уточнения информации или для прохождения медкомиссии. лишение свободы на 3-5 лет или испытательный срок. Уголовное наказание назначается призывникам, вызванным в ТЦК для отправки в воинскую часть.

Также существует ряд уважительных причин, когда призывник может не явиться в ТЦК после получения повестки в указанный срок. Их перечислил юрист Ростислав Кравец:

болезнь;

стихийное бедствие,

смерть родного человека;

другое важное обстоятельство, из-за которого призывник вовремя не прибыл в территориальный центр комплектования.

Напомним, ранее НВ рассказал, что в Украине начали увольнять со службы мужчин, которых мобилизовали с нарушениями.

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