Комментарий адвоката. Могут женщине вручить повестку на улице 2 сентября, 01:31 Подробности о мобилизации женщин (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

В Украине после установления на военный учет женщины официально становятся военнообязанными, поэтому, как и мужчины, могут быть мобилизованы на службу в армии.

Несмотря на то, что в Генштабе и Минобороны неоднократно отмечали, что мобилизация женщин в Украине исключительно добровольная, военнообязанные женщины могут получить повестку. В том числе получить ее можно на улице, на блокпосту или во время посещения любых других публичных мест, как и в случаях с мужчинами.

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«Вручать на улице повестку – законно, а вот выписывать повестку на улице любым лицом – нет. Украинское законодательство не определяет, где именно нужно вручать повестку. Учитывая эту "серую зону", в Вооруженных силах считают, что уполномоченные лица могут делать это в любом месте, - объяснил адвокат Роман Лихачев. — Тем не менее, утвержденная форма повестки предполагает, что ее должен выписать на конкретное лицо руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы)».

Напомним, 31 августа Минобороны предложило Верховной Раде внести изменения в законодательство о постановке женщин соответствующих специальностей на учет.

В частности, предлагается:

сократить список специальностей и/или профессий, после получения которых женщины берутся на учет военнообязанных в соответствии с нынешними потребностями ВСУ;

ввести добровольную постановку на учет представительниц специальностей из доработанного списка;

определить, что организация взятия женщин на учет начнется не раньше месяца после окончания особого периода в Украине.

Напомним, ранее НВ собрал информацию, что известно о военном учете женщин в Украине и наказании за уклонение от него.

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