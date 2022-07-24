«Военнокоматы между собой не обмениваются информацией». Можно ли отказаться от получения повестки 24 июля, 07:23 Можно ли отказаться и не брать повестку (Фото:Шоботенко Лилия via Facebook)

Во время общей мобилизации представители территориальных центров комплектования и другие уполномоченные лица могут вручать повестки призывникам в любых публичных местах. В то же время призывник может отказаться от ее получения.

Отказ от получения повестки — это нарушение правил военного учета?

Отказ от получения повестки не является нарушением правил военного учета, поэтому ответственность за это не предусмотрена. Вопросы о нарушении правил могут возникнуть в том случае, если от призыва уклоняется ВПЛ.

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Менеджер адвокатского объединения Артем Крикун-Труш объяснил, что можно отказаться получать повестку, но из-за высокой вероятности будет заплатить штраф.

«При вручении повестки представитель центра комплектования еще не знает, нарушаете ли вы правила учета или нет. Если вы выехали на новое место жительства, вы должны сняться с учета и стать на новый учет в течение семи дней. Если вы внутренне перемещенное лицо с оккупированных территорий, то должны стать на военный учет по новому месту жительства независимо от того, снялись ли вы с учета дома: часто это просто невозможно из-за оккупации и боевых действий. Также вы должны информировать свой центр комплектования об изменениях в жизни: семейном положении, работе, обучении и т. д. Если вы нарушаете эти правила учета — подлежите административной ответственности. Но если вы не ВПЛ, а только проездом в определенном населенном пункте, то привлечь вас к ответственности за нарушение правил военного учета нет оснований», — пояснил Артем Крикун-Труш.

После отказа получить повестку представители центра комплектования в присутствии свидетелей могут составить акт, чтобы зафиксировать этот инцидент. Лицо, отказавшееся получать повестку, не обязано оставлять подпись в акте или указывать там какую-либо информацию самостоятельно.

«Вручать повестки уполномоченные лица могут где угодно — эта процедура не определена законом. Другое дело, когда повестку начинают выписывать непосредственно на месте после проверки документов лица. « Если вам пытаются вручить повестку в общественном месте, вписав ваши данные в пустой бланк с подписью руководителя центра комплектования — вы можете попытаться объяснить, что это незаконно», — рассказал правозащитник.

Акт должен рассматривать руководитель ТЦК, который может взыскать штраф, но лицо, отказавшееся от повестки, может обжаловать решение о штрафе в суде. Там ЦК будет доказывать, что лицо нарушило правила учета. В случае, если лицо не является ВПЛ, центру комплектования будет сложно доказать правонарушение. Это связано с тем, что военнослужащие не обмениваются информацией между собой, поэтому представители центра комплектования, которые планировали вручить повестку, не могут быть уверены в том, что человек не состоит на военном учете или снялся с него и не стал в новом месте жительства.

Какие наказания предусмотрены за нарушение правил военного учета

Статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение правил военного учета — штраф от 850 до 1700 грн.

Если лицо раньше уклонялось от призыва (не явилось по повестке для уточнения учетных данных) и получала из-за этого предупреждение от руководителя центра комплектования, к ней применима статья 337 УКУ. В таком случае правонарушитель может получить наказание в виде штрафа (от 5100 до 8500 гривен) или исправительных работ в течение года.



Наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрено статьей 336 УКУ. Она может быть применена в случаях, когда лицо уточнило учетные данные, прошло медкомиссию и получило мобилизационное распоряжение, но в определенное время не явилось в ТЦК.

Ранее адвокат рассказал, что ждет людей, которые игнорируют потребность явиться в ТЦК. Помимо лишения свободы им могут предложить альтернативный метод наказания.

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