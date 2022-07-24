«Военнокоматы между собой не обмениваются информацией». Можно ли отказаться от получения повестки

24 июля, 07:23
Можно ли отказаться и не брать повестку (Фото:Шоботенко Лилия via Facebook)

Можно ли отказаться и не брать повестку (Фото:Шоботенко Лилия via Facebook)

Во время общей мобилизации представители территориальных центров комплектования и другие уполномоченные лица могут вручать повестки призывникам в любых публичных местах. В то же время призывник может отказаться от ее получения.

Отказ от получения повестки — это нарушение правил военного учета?

Отказ от получения повестки не является нарушением правил военного учета, поэтому ответственность за это не предусмотрена. Вопросы о нарушении правил могут возникнуть в том случае, если от призыва уклоняется ВПЛ.

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Менеджер адвокатского объединения Артем Крикун-Труш объяснил, что можно отказаться получать повестку, но из-за высокой вероятности будет заплатить штраф.

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«При вручении повестки представитель центра комплектования еще не знает, нарушаете ли вы правила учета или нет. Если вы выехали на новое место жительства, вы должны сняться с учета и стать на новый учет в течение семи дней. Если вы внутренне перемещенное лицо с оккупированных территорий, то должны стать на военный учет по новому месту жительства независимо от того, снялись ли вы с учета дома: часто это просто невозможно из-за оккупации и боевых действий. Также вы должны информировать свой центр комплектования об изменениях в жизни: семейном положении, работе, обучении и т. д. Если вы нарушаете эти правила учета — подлежите административной ответственности. Но если вы не ВПЛ, а только проездом в определенном населенном пункте, то привлечь вас к ответственности за нарушение правил военного учета нет оснований», — пояснил Артем Крикун-Труш.

После отказа получить повестку представители центра комплектования в присутствии свидетелей могут составить акт, чтобы зафиксировать этот инцидент. Лицо, отказавшееся получать повестку, не обязано оставлять подпись в акте или указывать там какую-либо информацию самостоятельно.

«Вручать повестки уполномоченные лица могут где угодно — эта процедура не определена законом. Другое дело, когда повестку начинают выписывать непосредственно на месте после проверки документов лица. « Если вам пытаются вручить повестку в общественном месте, вписав ваши данные в пустой бланк с подписью руководителя центра комплектования — вы можете попытаться объяснить, что это незаконно», — рассказал правозащитник.

Акт должен рассматривать руководитель ТЦК, который может взыскать штраф, но лицо, отказавшееся от повестки, может обжаловать решение о штрафе в суде. Там ЦК будет доказывать, что лицо нарушило правила учета. В случае, если лицо не является ВПЛ, центру комплектования будет сложно доказать правонарушение. Это связано с тем, что военнослужащие не обмениваются информацией между собой, поэтому представители центра комплектования, которые планировали вручить повестку, не могут быть уверены в том, что человек не состоит на военном учете или снялся с него и не стал в новом месте жительства.

Какие наказания предусмотрены за нарушение правил военного учета

Статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение правил военного учета — штраф от 850 до 1700 грн.

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Если лицо раньше уклонялось от призыва (не явилось по повестке для уточнения учетных данных) и получала из-за этого предупреждение от руководителя центра комплектования, к ней применима статья 337 УКУ. В таком случае правонарушитель может получить наказание в виде штрафа (от 5100 до 8500 гривен) или исправительных работ в течение года.

Наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации предусмотрено статьей 336 УКУ. Она может быть применена в случаях, когда лицо уточнило учетные данные, прошло медкомиссию и получило мобилизационное распоряжение, но в определенное время не явилось в ТЦК.

Ранее адвокат рассказал, что ждет людей, которые игнорируют потребность явиться в ТЦК. Помимо лишения свободы им могут предложить альтернативный метод наказания.

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Редактор: Лилия Витюк

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Теги:   Мобилизация Военное положение Военнообязанные Призыв Повестка Война в Украине Повестки в армию

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