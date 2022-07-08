«Вдруг стал годен». Можно ли обжаловать решение ВЛК о состоянии здоровья мобилизованного и как это сделать 8 июля, 08:41 Могут ли во время военно-врачебной экспертизы ошибочно признать человека пригодным к службе несмотря на наличие болезней (Фото:Александр Тищенко via Facebook)

Во время общей мобилизации, действующей в Украине с начала полномасштабного вторжения, в ряды армии могут призвать всех военнообязанных граждан, не имеющих оснований для отсрочки и не имеющих ограничений по состоянию здоровья.

Пригодность или непригодность призывника к службе в армии определяется по результатам проводимой соответствующей комиссией военно-врачебной экспертизы . Время от времени некоторые призывники жалуются, что их признают пригодными к службе, несмотря на наличие у них болезней, которые могли бы служить основанием для получения отсрочки или исключения из военного учета.

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В таких ситуациях решение ВЛК можно законно оспорить. Об этом сообщили в Facebook Сумского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

« Недавно в наш центр обратился мужчина с вопросом, возможно ли, что „непригодный“ стал вдруг „пригодным“ в военкомате. Мы поняли, что на сегодняшний день этот вопрос очень актуален и интересует большую кулькость людей. Предлагаем несколько советов, что же делать, если выводом ВЛК ( военно-врачебной комиссии) вас признали «пригодным», однако в действительности ваше состояние здоровья неудовлетворительное», — говорится в сообщении.

" Уверяем вас так можно и даже нужно", - заверили правозащитники. По их словам обострение хронических болезней или временных заболеваний во время выполнения боевых задач может подвергнуть опасности как военнослужащего, так и его собратьев.

Как и где обжаловать заключение ВЛК

В соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины решение ВЛК может пересматриваться:

Самой ВЛК путем повторного или контрольного медицинского осмотра ( п. 2.4.6. Положение);

п. Положение); ВЛК военного комиссариата областей ( центр комплектования и социальной поддержки), города Киева вправе пересматривать постановления ВЛК районного ( городского) военного комиссариата ( п. 2.10.3 Положения);

центр комплектования и социальной поддержки), города Киева вправе пересматривать постановления ВЛК районного городского) военного комиссариата п. 2.10.3 Положения); Постановления любых ВЛК могут пересматриваться ЦВЛК ( Центральной военно-врачебной комиссией, базирующейся в г.Киев);

Центральной военно-врачебной комиссией, базирующейся в г.Киев); Решения ВЛК можно также обжаловать в суде в порядке административного судопроизводства ( и 2.3.5. и п. 2.4.10 Положения)

Основания для обжалования заключения ВЛК

« Перечень таких оснований не может быть исчерпывающим», — сообщили в организации и привели следующие примеры:

Наличие или отсутствие заболевания, которые были установлены врачом не той специализации;

Была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с Таблицей Расписания болезней, состояний и физических недостатков , определяющих степень пригодности к военной службе;

, определяющих степень пригодности к военной службе; При вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней;

Определяя ограниченную пригодность лица, ВЛК не индивидуализировало такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления тех или иных воинских обязанностей.

Правозащитники подчеркнули, что оспаривать заключение ВЛК безосновательно не удастся, ведь вышеуказанный алгоритм является действенным только при наличии незамеченной болезни или ошибки со стороны ВЛК . Он не должен рассматриваться как способ затягивания процесса мобилизации с целью уклонения от воинского долга.

Напомним, ранее адвокат рассказал НВ законно ли вручать повестки на блокпостах, улицах, парковках, а также в качестве наказания за правонарушения . Также он рассказал, почему повестки вручают тем, кто имеет право на отсрочку.

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