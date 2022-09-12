«Это война». В Миноброны призвали мужчин быть готовыми отправиться на фронт 12 сентября, 14:32 Мобилизация в Украине (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

С конца лета ВСУ активно контрнаступают, освобождая оккупированные россиянами территории Украины. Это сопровождается потерями среди личного состава.

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал текущую ситуацию с мобилизацией в Украине. Он поделился, что в нынешних условиях украинские военнообязанные мужчины должны быть готовы не только мобилизоваться, но и воевать.

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«Это война. И как бы нам ни хотелось это признавать, но мы несем потери. Эти потери могут быть безвозвратными или санитарными, а иногда таковыми, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Это означает, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды мобилизационного резерва», — сказал Министр.

Также, комментируя потребности украинской армии в технике от западных партнеров, Резников добавил, что это в первую очередь война ресурсов, на которой никогда не бывает достаточно ни человеческого, ни технического ресурса (вооружения).

Напомним, ранее в Вооруженных Силах Украины рассказали, сколько еще при необходимости украинцев могут мобилизовать на службу. Также ранее НВ рассказывал, кого могут призвать на службу следующим, а кого не призовут в армию во время всеобщей мобилизации.

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