Есть судебная практика. В Украине начали увольнять со службы мужчин, которых мобилизовали с нарушениями 9 сентября, 16:25 Мобилизация 2022: мужчины, призываемые с нарушениями, могут уволиться со службы (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

В Украине уже сформулировалась судебная практика, когда лиц, призванных на службу несмотря на их право на освобождение от мобилизации, исключают из личного состава военных формирований.

Речь идет о многодетных родителях, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. Об этом сообщил участник волонтерского движения Адвокаты ВСУ адвокат Роман Лихачев.

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По состоянию на 5 сентября в Украине было известно о четырех соответствующих случаях.

Лихачев рассказал, что в августе 2022 года Винницкий окружной административный суд по делу 120/5466/22 признал противоправным и отменил пункт приказа военного комиссара о зачислении на должность стрелка и обязал исключить солдата из списков личного состава.

В ТЦК (экс-военкомат) сообщили, что на момент мобилизации этого лица, он не предоставил соответствующей информации, подтверждающей его право на освобождение от призыва. «Вместе с тем, один из детей не является родным ребенком мужчины, а потому утверждение истца о наличии у него права на освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации согласно абзацу 4 части 1 статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации безосновательно» , - сообщили в учреждении.

В ответ суд постановил, что статьей 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрено, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанных мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет. То есть истец, согласно приведенной статьи 23, подлежал призыв на военную службу во время мобилизации только с его согласия и только по месту жительства.

В соответствии с анализом абзаца 4 части 1 статьи 23 О О мобилизационной подготовке и мобилизации определяющим фактом является именно содержание трех и более детей, а не наличия биологической связи. «Данная норма исчерпывающая и не может толковаться по другому», — говорится в объяснении правозащитника.

В итоге решением суда Приказ военного комиссара о зачислении на должность стрелка лица, являющегося опекуном троих детей младше 18 лет, был признан противоправным и отменен. Мужчина был освобожден от военной службы.

Впоследствии Винницкий окружной административный суд принял аналогичное решение по делу 120/4611/22 о признании противоправными действия по призыву мужчины на военную службу во время мобилизации и обязал командира воинской части принять решение об увольнении мужчины с военной службы. Подобные решения были вынесены Закарпатским и Ровенским окружными административными судами.

Напомним, недавно Правительство продлило отсрочку от мобилизации забронированных работников. Речь идет о лицах, получивших отсрочку в марте-апреле 2022 года согласно решению Министерства экономики.

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