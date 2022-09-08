Однократно. Правительство продлило отсрочку от мобилизации забронированных работников 8 сентября, 11:30 Правительство разрешило продлить действующие отсрочки от мобилизации лицам, получившим их по решению Минэкономики (Фото:Министерство аграрной политики и продовольствия Украины \ facebook)

Речь идет о лицах, получивших отсрочку в марте-апреле 2022 года согласно решению Министерства экономики, вследствие их бронирования предприятиями-работодателями.

Поскольку срок этой отсрочки истекает в сентябре-октябре, Правительство приняло решение продлить ее. Она может быть однократно пролонгирована на срок до двух месяцев, сообщается на сайте Минэкономики Украины. Соответствующее решение было утверждено 7 сентября.

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«Для победы над агрессором Украина должна максимально мобилизовать силы по всем направлениям. Четкая, слаженная и стабильная работа органов государственной власти, нормальное функционирование экономики — чрезвычайно важные задачи, стоящие перед страной. В этом и следующем месяце истекают сроки отсрочок, предоставленных тысячам специалистов после начала широкомасштабной агрессии, что может нести угрозу стабильной работе государственного и экономического сектора. Сегодняшнее решение Правительства позволяет обеспечить постоянную и эффективную работу органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций, ныне работающих на победу в тылу», – сообщила Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Решение также предусматривает, что выписку из приказа Минэкономики об отсрочке от призыва военнообязанному работнику может предоставлять и визировать предприятие (учреждение, организация), где он работает. Раньше соответствующими полномочиями обладали только органаны государственной власти. Благодаря этому расширению Постановления Кабинета Министров Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения от 03 марта 2022 г. № 194 нагрузка на них снизится, что позволит высвободить ресурсы для усиления работы на других направлениях.

Ранее в Украине призвали продлить отсрочку от мобилизации работникам аграрного сектора, ведь срок их отсрочки истекает в сентябре-октябре 2022 года. Это значит, что они могут быть мобилизованы непосредственно во время полевых работ. В свою очередь, это ставит под угрозу обеспечение государства продовольствием.

Ранее НВ рассказывал все, что известно о бронировании работников во время мобилизации .

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