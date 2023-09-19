Военные билеты и статус УБД онлайн. Как в Украине переведут получение статуса участника боевых действий на онлайн

19 сентября, 13:55
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УБД 2023: как и кто сможет оформить статус участника боевых действий через Реестр призывников онлайн (Фото:REUTERS/Stringer)

УБД 2023: как и кто сможет оформить статус участника боевых действий через Реестр призывников онлайн (Фото:REUTERS/Stringer)

В Украине старой системе непросто справляться с тысячами заявок военных или их родственников о предоставлении статуса или льгот. Депутаты предлагают изменения в законодательстве, которые предусматривают воинский учет онлайн и автоматическое предоставление статуса убд или других через кабинет военнообязанного.

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Депутаты в Украине предлагают перевести воинский учет полностью онлайн, собирать больше информации о мужчинах от 17 до 60 лет и предоставлять статус УБД, инвалидности из-за войны или родственников погибшего онлайн.

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Такие идеи заложены в законопроект № 10062, который предусматривает сдачу старых военно-учетных документов, верификацию данных о мужчинах из 16 баз данных и оформление необходимых заявлений о статусе через электронный кабинет.

Авторы определили для себя следующие задачи, которые должен улучшить проект:

  • информационное взаимодействие между государственными реестрами в связи с приобретением статуса участника боевых действий;
  • установление возможности граждан Украины подать заявление (обращение) в бумажной или электронной форме в соответствии с Законом Украины Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг, и, в частности, средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг и / или Единого государственного реестра ветеранов войны в соответствующие государственные органы для получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • установление особенностей получения статуса участника боевых действий во время действия военного положения на основании справки о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, оформленной в электронном виде.
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Для воплощения этого, изменения предлагают в закон о реестре призывников и закон о ветеранах.

Статус УБД, лица с инвалидностью или родственников погибшего онлайн

После перевода всех военнообязанных на учет в реестре, получение статуса УБД должно начинаться в течение пяти дней после выполнения боевого приказа. Уполномоченные лица в воинских частях начинают сами формировать Справку о непосредственном участии в боевых действиях и внести сведения о подтверждении непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, и выполнения боевых задач непосредственно в районах проведения военных (боевых) действий и подавать заявку через реестр.

Один экземпляр Справки о непосредственном участии в боевых действиях в бумажной форме предоставляется военнослужащему.

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Статус участника боевых действий приобретается автоматически после формирования выписки вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кода, штрих-кода, цифрового кода) с применением средств Реестра в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

В случае невозможности внесения указанных сведений в электронной форме Справка о непосредственном участии в боевых действиях в этот же срок направляется в бумажной форме в комиссию по вопросам рассмотрения материалов признания участниками боевых действий в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

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В таком же порядке статус участника боевых действий приобретают лица:

  • находящихся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, в том числе за пределами Украины, или находятся в отпуске для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) в связи с ранением, контузией, увечьем связанных с выполнением боевых задач при ведении боевых действий;
  • которые во время выполнения боевых задач непосредственно в районах ведения боевых действий захвачены в плен (кроме тех, которые добровольно сдались в плен) или являются заложниками, а также интернированы в нейтральные государства или безвестно отсутствуют.
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Лица с инвалидностью, полученной вследствие войны, (или их представители) и члены семей военных, погибших, пропавших без вести, умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в АТО или при обороне Украины от агрессии РФ, имеют право подать заявление в бумажной или электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг (Дія) или Реестр ветеранов с указанием сведений, необходимых для установления статуса лица с инвалидностью вследствие войны, статус родственника погибшего или приложить копии соответствующих документов, заверенные подписью субъекта обращения.

При наличии всех данных о военном в Реестре, такое действие можно будет осуществлять онлайн.

Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста

Законодательство предусматривает создание онлайн-доступа для получения услуг по статусу и льгот для ветеранов.

Электронный кабинет — программный интерфейс Реестра предназначен для отображения сведений о призывнике, военнообязанного, резервиста, содержащихся в Реестре.

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Порядок и параметры доступа к электронному кабинету, перечень сведений, которые отображаются, а также перечень услуг, предоставляемых призывнику, военнообязанному, резервисту через электронный кабинет, определяется Порядком ведения Реестра, утвержденного Держателем Реестра.

Авторы законопроекта предлагают добавить к принципам ведения Реестра идентификацию всех лиц, которые должны быть в реестре и переоформление учетных документов согласно данным Реестра:

  • идентификацию призывников, военнообязанных и резервистов, оформление, выдачу, обмен, пересылку, изъятие, возвращение государству и признание недействительными документов воинского учета граждан Украины;
  • оформление документов воинского учета граждан Украины с использованием средств Реестра.
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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) УБД Война России против Украины

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