«Должна быть сознательная позиция». Денис Монастырский высказался по поводу мобилизации и выдачи повесток полицией 11 июля, 19:07 Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский (Фото:Денис Монастырский via Facebook)

Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал правомерность выдачи полицией повесток на улицах или при проверке документов на блокпостах.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона единственных новостей. Министр сказал, что сейчас все силы обороны и безопасности помогают ВСУ, и «любые подобные действия предпринимаются исключительно по просьбе ВСУ для того, чтобы помочь в вопросах мобилизации».

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«Закон требует, что человек должен находиться на соответствующем учете. Если, безусловно, Вооруженные Силы нуждаются в том, чтобы люди находились на таком учете, значит, такой учет должен быть обеспечен. Но как вы видели последнюю позицию, которая была высказана президентом очень четко, конечно никаких проблем в передвижении граждан между областями не должно быть. Это, в первую очередь, должна быть сознательная позиция каждого гражданина Украины призывного возраста», — ответил Монастырский.

Он объяснил, что привлечение полиции и других сил охраны и безопасности к мобилизации нужно из-за того, что большое количество украинцев находится на военном учете не по месту жительства, а также некоторые граждане не имеют добровольного желания встать на учет.

«Мобилизация — это дело каждого гражданина, оно должно осуществляться добровольно. Хочу сказать, что более 3 млн граждан сегодня состоят на учете в военкоматах не по месту их проживания. И этот вопрос, который должен быть решен в ближайшее время, и в первую очередь, это должна быть позиция самих граждан, которые должны стать на военный учет», — отметил Монастырский.

Напомним, ранее НВ пообщался с адвокатом, который объяснил, почему выдача повесток на улицах, парковках, блокпостах неправомерна. Также он рассказал, почему повестки вручают тем, у кого есть законные основания для получения отсрочки.

Позже другой адвокат рассказал, что делать, если лицу отказывают в предоставлении отсрочки , хотя у него есть законные основания для его получения. Также юристы рассказали, можно ли обжаловать решение военной медицинской комиссии о пригодности человека к военной службе .

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