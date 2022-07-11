Украина сможет получить помощь от ЕС через Механизм гражданской защиты — Монастырский

11 июля, 02:11
Денис Монастырский (Фото:МВД)

Денис Монастырский (Фото:МВД)

Присоединение к Механизму гражданской защиты ЕС, объединяющему все службы по чрезвычайным ситуациям в Евросоюзе, является приоритетом для Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время визита в Варшаву, пишет Укринформ.

«У нас стоит запрос, чтобы мы вошли в европейские институты. В частности, речь идет о Механизме гражданской защиты, который объединяет все европейские службы по чрезвычайным ситуациям и их аналоги. Сегодня мы активно сотрудничаем с этим институтом», — отметил министр.

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Он добавил, что благодаря Механизму Украина получила несколько сот автомобилей для спасателей.

По словам министра, европейские коллеги также готовы предоставлять Украине технику и оборудование именно через Механизм гражданской защиты ЕС.

«Поэтому одна из моих главных целей — общение с министрами, чтобы мы включились в этот процесс, присоединились к этому институту», — подчеркнул Монастырский.

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Он сообщил, что на саммите в Праге выступит с докладом о том, как Украина готовилась к нападению со стороны РФ, какие были сделаны ошибки, и какими были сильные стороны этой подготовки.

«Они хотят услышать для себя, какие выводы им нужно сделать и что нужно переделать, чтобы быть готовыми к вызовам, которые сегодня есть в Европе», — констатировал министр.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия МВД Украины Денис Монастырский Война России против Украины

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