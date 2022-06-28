Комментарий адвоката. Что делать, если отказывают в законной отсрочке 28 июня, 06:32 Мобилизация в Украине продолжается (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

Во время общей мобилизации в армию могут быть призваны все военнообязанные граждане Украины от 18 до 60 лет, если они не имеют ограничений по состоянию здоровья и не имеют оснований для получения отсрочки от службы.

Согласно ст. 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации военнообязанные, подпадающие под определенные законом категории исключений, имеют право на отсрочку от призыва на службу во время мобилизации.

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Несмотря на это, иногда военнообязанные жалуются, что им отказали в предоставлении отсрочки. Адвокат Анастасия Иванченко рассказала, что на ее практике были случаи, когда в территориальных центрах комплектации и социальной поддержки (учреждения, заменившие военкоматы):

отказывались принимать у призывника заявление с документами, подтверждающими его право на отсрочку;

принимали документы, но отказывались ставить отметку об их получении;

принимали документы, но отказывались выдавать справку;

требовали предоставить другие ненужные документы ( например, справка об осуществлении ухода за лицом, имеющим инвалидность; справку о компенсации денежных средств или решение об установлении опеки над недееспособным лицом).

По словам правозащитницы, в таких ситуациях даже юридически подкованные лица могут растеряться.

Адвокат, опираясь на собственный опыт, рассказала, что действенными мерами по разрешению ситуации, когда лицо имеет законные основания для получения отсрочки, но ему отказываются его предоставить, есть адвокатские запросы и жалобы. «На практике, когда в военкомат обращается адвокат в интересах военнообязанного, это мотивирует сотрудников военкомата более оперативно реагировать на нарушения прав военнослужащих и соответственно реагировать на устранение таких нарушений», — подытожила Иванченко.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каком случае военный может отказаться выполнять приказ.

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