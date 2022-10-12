После снятия с военного учета. Что делать, если повестку вручили лицу, непригодному к службе — адвокат 12 октября, 12:27 Особенности вручения повесток во время всеобщей мобилизации (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

В Украине продолжается общая мобилизация, срок которой установлен до 21 ноября. На восьмой месяц военного положения иногда случаются ситуации, когда повестки вручают лицам, исключенным с военной службы или непригодным к ней.

Что делать, если повестка пришла лицу, непригодному к военной службе, рассказал адвокат Андрей Карпенко.

Если повестку вручили лицу, исключенному с военного учета

Всю информацию о военнообязанных вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. В нем должны быть сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемых с целью определения пригодности для выполнения воинского долга.

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Если повестку хотят вручить лицу, уже прошедшему ВЛК и имеющему официальное заключение о непригодности или исключении из военного учета, оно должно продемонстрировать представителю ТЦКСП оригиналы документов или их нотариально заверенные копии.

Лицо может иметь временное удостоверение военнообязанного, где указано, что по состоянию здоровья оно непригодно к военной службе и исключено из военного учета согласно приказу МОУ № 402.

Все эти данные должны быть внесены в Единый реестр. Если их там нет, нужно обратиться к месту, к лицу проходила регистрация на обновление данных в военный учет и требовать внесения актуальной информации в Реестр.

Свои документы в ТЦКСП лицо может подать только лично или через своего представителя, полномочия которого подтверждены в нотариальном порядке.

Повестка должна быть вручена правомерно

Повестка обязательно должна быть вручена лично личности. Вызов телефонным звонком не является надлежащим вызовом, поэтому лицо имеет право не реагировать на такой вызов. Военнообязанный должен поставить свою подпись в документах о получении повестки. Это важный документ и по закону его нельзя вручить устно или иным способом без выдачи письменного документа. Форма вызова определена в Положении о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту.

Кто может вручить повестку? Сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки ( ТЦКСП), а также уполномоченные лица органов местного самоуправления, руководители предприятий, организаций, в том числе и учебных заведений, ФЛП, управляющие многоквартирных домов, владельцы домов.

Конкретные сроки явки к призывным участкам устанавливаются районными ( городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в повестках по форме согласно приложению 18, вручение которых проводится через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности.

Повестки гражданам могут также вручаться непосредственно должностными лицами районного ( городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки", - пояснил правозащитник.

Как должна выглядеть повестка? Это лист бумаги, где вверху указана фамилия, имя и отчество военнообязанного, приказ (или приглашение) появиться по месту вызова и подпись военного комиссара с печатью, а в нижней части расписка лица, получающего документ.

Повестка должна быть вручена в соответствии с определенным положением / Фото: УП

В повестке должны быть указаны :

ФИО призывника,

его год рождения,

адрес проживания,

место работы,

вид повестки ( уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу в ВСУ),

уточнение учетных данных, прохождение медкомиссии, прибытие в ТЦКСП, призыв на военную службу в ВСУ), дата, время и адрес – когда и куда нужно появиться,

предупреждение о необходимых документах, которые нужно иметь с собой,

название организации, печать, подпись, фамилию, имя, отчество руководителя ТЦКСП.

Наказание за уклонение от установления военного учета

Если человек получил повестку для прибытия в военкомат должным образом, он не имеет права отказаться и не явиться по вызову. Если человек не явится на вызов в ТЦКСП в военное время, то согласно статье 210-1 Кодекса об административных правонарушениях, нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет наложение штрафа на граждан от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 гривен).

Повторное за год совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 210-1 КУоАП, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого правонарушения в особый период, влечет наложение на граждан штрафа от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен) и на должностных лиц - от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 5100 до 8500 гривен).

Также статьей 336 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Напомним, ранее ЧП рассказывал, когда в Украине проведут демобилизацию.