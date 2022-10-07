Чтобы сохранить жизнь. Как военные из РФ могут сдаться в плен в Украине 7 октября, 10:43 Как правильно сдаться в плен в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

После объявления дополнительной мобилизации в России на горячих линиях в Украине добавилось работы. Что нужно знать россиянам и как правильно сдаться в плен после попадания в Украину

Россияне не церемонятся во время мобилизации и готовят к отправке в Украину всех подряд. Поскольку часть военных при попадании в Украину не хочу воевать с ВСУ, для них работает горячая линия «Хочу жить», за которой можно обратиться и сдаться. Люди, которых отправили на фронт принудительно, и которые не хотят воевать с украинцами, тоже являются жертвами войны.

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Если не получилось воспользоваться самым простым способом — спрятаться и не попасть в военкоматы, и человек отправлен на войну, то можно сдаться, предупредив об этом по телефонам, объясняет представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Главное, чтобы лицо, желающее сдаться, не убивало гражданских украинцев. Согласно международному праву, в данной ситуации, лица, отправляемые на войну принудительно ― жертвы агрессии РФ.

«Понятно, что никакой конкретной инструкции как казаться не существует. Всё зависит от того, что происходит на поле боя. Если человек сможет это сделать, это будет рассмотрено по делу. Но главное, чтобы это лицо не совершало преступлений против гражданского населения, как бы это ни звучало, возможно, очень теоретически для наших граждан, потому что если они будут обстреливать и убивать украинских граждан, то это уже не будет считаться, что лицо по принуждению была отправлена и соответственно жертва. Такие лица должны подпадать под защиту и не несут ответственности, но только в случае, если они действительно не совершали преступлений против гражданского населения», — пояснила Тамила Ташева.

Как россиянам сдаться в плен ― инструкция

Несмотря на то, что нет единой инструкции по сдаче, Минобороны с весны 2022 опубликовало краткую инструкцию для россиян. Если они хотят сдаться и идут к украинским позициям, советовали следовать этим советам.

Россияне должны отстегнуть магазин от оружия, а его оружие на левое плечо дулом вниз, поднять и показывать пустые руки, найти и показывать белый кусок ткани, заменяющий флаг. А после встречи с ВСУ выполнять все команды украинских военных.

Проект « Хочу жить»

В Украине работает горячая линия для военных из РФ, которые хотят сдаться и, возможно, сдать оружие или технику.

На горячую линию можно позвонить и сообщить о желании сдаться — это гарантированная возможность остаться в живых.

Горячая линия работает круглосуточно. При звонке россияне обсуждают условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования и получают указания.

На территории Украины мобилизованные должны связаться по указанным номерам с военными и сдаться в плен.

По Женевской конвенции, Украина обеспечит безопасный выход пленникам и оформит их как сдачу в плен в бою. Это сбережет все выплаты и льготы российских военнослужащих и защитит их от возможного уголовного преследования в России.

Что получают военные РФ в плену в Украине

Работники проекта «Хочу жить» сообщают, что Украина гарантирует соблюдение стандартов Женевских конвенций по обращению с военнопленными и предоставляет россиянам:

трехразовое питание в месте содержания;

медицинское обслуживание; доступ представителей международных организаций и юридическое сопровождение с их стороны;

связь с родственниками в России;

приоритетную возможность обмена на украинских военнослужащих, находящихся в плену России.

Номера горячей линии, по которым можно обращаться:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84



Украина готовится к увеличению количества военнопленных, добровольно сдавшихся в плен. Военных из РФ, которые захотят сдаться в плен, есть, где будет поселить, чем накормить, во что одеть.