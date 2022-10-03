Отсрочена указом президента. Когда в Украине проведут демобилизацию 3 октября, 17:54 Демобилизация в Украине (Фото:facebook \ Министерство обороны Украины)

В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация — в августе 2022 года Владимир Зеленский продлил их до 21 ноября.

Впоследствии, 30 сентября, Зеленский внес изменения в свой указ от 29 декабря 2021 года. В результате этих изменений он отменил осенний призыв, как ранее отменил весенний, а также отсрочил демобилизацию, запланированную на декабрь-октябрь 2022 года. Согласно новому указу она отложена на срок «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».

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Напомним, демобилизация — это перевод вооруженных сил и народного хозяйства страны с военного положения на мирное после завершения войны или вследствие мирного разрешения конфликтной ситуации, обусловившей необходимость мобилизации. Осуществляется путём расформирования воинских частей, соединений и объединений, штабов, учреждений, вспомогательных подразделений, увольнения в запас избыточного личного состава.

Демобилизованный военнослужащий — уволен с военной службы. Демобилизация в Украине возможна только после отмены военного положения, то есть после окончания войны.

Важно знать, что, несмотря на это, существует ряд оснований, на основе которых мобилизованные военнослужащие имеют право на увольнение до объявления демобилизации. Они предусмотрены пунктом 2 части 4 статьи 26 О воинской обязанности и военной службе.

Напомним, ранее НВ рассказывал, об отпусках военнослужащих, ротации, демобилизации и когда военных могут перевести из зоны боевых действий.