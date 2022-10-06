Обновленые правила. Кто из мужчин, подлежащих мобилизации, может неограниченное количество раз выезжать из Украины во время войны 6 октября, 07:32 ГПСУ рассказали об обновлении в Правилах пересечения границы военнообязанными мужчинами (Фото:unsplash)

В сентябре 2022 года Государственная пограничная служба сообщила, что произошли изменения в правилах выезда за границу для мужчин 18−60 лет со времени военного положения.

Изменения, утвержденные постановлением Камбина, касаются лиц с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе, детей с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний и сопровождающих вышеперечисленные категории людей при выезде за границу.

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Отныне гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождающих при выезде за границу лиц с инвалидностью и нуждающихся в постоянном уходе, разрешено неограниченное количество пересечений границы на выезд из Украины. Ранее это разрешалось только один раз в момент действия военного положения.

Описанные мужчины теперь могут выезжать за границу к лицам с инвалидностью, нуждающимся в постоянном уходе, детям с инвалидностью или определенным перечнем заболеваний, за которыми они ухаживают, если указанные лица ( дети) состоят на консульском учете.

При этом граждане Украины, подлежащие призыву во время мобилизации, обязаны вернуться из-за границы не позднее лиц, которых они сопровождали.

Выезд за пределы Украины таких граждан может производиться самостоятельно без лиц или детей с инвалидностью на основании:

справки о пребывании таких лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе на консульском учете;

документов ( их нотариально заверенных копий), дающих право на выезд. Они предусмотрены в абзацах третьем — седьмом, девятом и десятом пунктах 2 и 22 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины;

их нотариально заверенных копий), дающих право на выезд. Они предусмотрены в абзацах третьем — седьмом, девятом и десятом пунктах 2 и 22 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины; документов, указанных в пункте 2 настоящих Правил.



Постановление также четко регламентирует категории лиц и документы, необходимые для пересечения границы. Для разных категорий лиц определены разные документы. Например, лица с инвалидностью должны иметь:

— справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157−1/о)



или

— удостоверение, подтверждающее соответствующий статус,

или

— пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, у которых указано группу и причину инвалидности,

или

— Справку для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающих одного из таких родителей для выезда за пределы Украины должны иметь документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие родственные связи, инвалидность, а также документы, подтверждающие совместное проживание или уход за своими родителями или родителями жены (супруга), что подтверждается актом установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены (мужа), или документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу.

Более подробно с перечнем документов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее НВ рассказывал, в каких случаях мужчинам с инвалидностью могут отказать в выезде за границу.