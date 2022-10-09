По новым правилам. Как многодетным мужчинам уволиться с военной службы во время войны 9 октября, 09:43 Как многодетным мужчинам уволиться с военной службы в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В законодательство о мобилизации в Украине внесли новые поправки — о возможности увольнения с военной службы мужчинами во время войны.

С 1 октября начали действовать изменения в закон О воинской обязанности и военной службе, подписанные 30 сентября 2022 года. В соответствии с изменениями, многодетные родители получают отсрочку от службы и возможность увольнения со службы. Об этом говорится в статье 26 Закона.

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Основанием для увольнения считается «нахождение на иждивении военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет».

Какие документы нужны для увольнения с военной службы

«При увольнении для военнослужащих с рапортом об увольнении нужно будет представить доказательства именно содержания трех детей, поскольку определяющим фактором является не отцовство, а именно содержание трех и более детей», ― отмечает адвокат Роман Лихачев.

Основанием для увольнения могут быть следующие документы:

Свидетельства о рождении троих и более детей;

Решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом;

Решение суда о расторжении брака и решении органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом;

Удостоверение отца многодетной семьи.

Следует учесть, что если мужчина не проживает одной семьей со своим ребёнком (детьми), необходимо предоставить доказательства содержания такого ребенка (детей).

Доказательствами могут быть решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей) и справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размеру уплаты таких алиментов и т.п.

Можно ли отказаться от повестки многодетным родителям

По законам Украины – если вручение повестки состоялось по процедуре, отказаться от нее нельзя. Если не произошло таких нарушений:

в повестке неправильно указана ваша фамилия, имя или отчество, и вы считаете, что она могла быть адресована кому-то другому;

повестку вручает человек, не имеющий таких полномочий;

на повестке отсутствует печать или подпись военного комиссара.

После получения повестки многодетный отец обязан явиться в центр комплектования с документами, доказывающими, что на его иждивении есть трое и более детей. За игнорирование повестки, за получение которой вы расписались, предусматривается ответственность.