После получения повестки. В каких случаях может быть отменен штраф за неявку в ТЦК 13 сентября, 12:42 Изменения в наказании уклоняющихся от мобилизации (Фото:Генеральный штаб ВСУ \ facebook)

В Украине после 24 февраля 2022 года сформулировалась судебная практика, когда суд отменял штрафы за неявку лица в территориальный центр комплектования после получения повестки.

Об этом рассказал участник волонтерского движения Адвокаты ВСУ адвокат Роман Лихачев. Он привел несколько примеров из Единого государственного реестра судебных решений. Там содержатся данные о случаях, когда с военнообязанных лиц сняли обвинение после пересмотра дел.

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Исходя из приведенных правозащитником ситуаций, штраф может быть отменен, если:

призывник не явился в ТЦК по уважительной причине;

в протоколе об административном правонарушении допущены ошибки ( например, не указанная часть статьи предусматривает ответственность за указанное правонарушение);

например, не указанная часть статьи предусматривает ответственность за указанное правонарушение); были допущены нарушения процедуры рассмотрения административного правонарушения ( например, если лицо-ответчик не сообщили своевременно о месте и времени проведения рассмотрения дела).

Напомним, во время военного положения в Украине и объявленной общей мобилизации за уклонение от нее предусмотрена уголовная ответственность. Ранее адвокат Владимир Адонин рассказал, что правонарушения, когда лицо уклоняется от мобилизации, регулируют несколько статей:

статья 336 УК Украины ( самая распространенная) - уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу, на призыв лиц из резервистов в особый период;

самая распространенная) - уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу, на призыв лиц из резервистов в особый период; статья 336-1 УК Украины – уклонение от прохождения службы гражданской защиты в особый период или в случае проведения целевой мобилизации;

статья 337 УК Украины - уклонение от военного учета или учебных ( специальных) собраний.

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 336 УК Украины, является военнообязанное лицо, не явившееся в ТЦК в указанное время, в случае, если ему должным образом (в установленном законом порядке) сообщили о такой необходимости путем правомерного вручения повестки.

Статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение правил военного учета - штраф от 850 до 1700 грн. Если лицо раньше уклонялось от призыва (не явилось по повестке для уточнения учетных данных) и получало из-за этого предупреждение от руководителя центра комплектования, к нему применима статья 337 УКУ. В таком случае правонарушитель может получить наказание в виде штрафа (от 5100 до 8500 гривен) или исправительных работ в течение года.

Любое лицо, получившее повестку, должно в определенный срок обратиться в указанный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (экс-военккоматы). Это касается и лиц, имеющих право на отсрочку или непригодных к службе по состоянию здоровья.

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