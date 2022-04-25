Крейсер Москва на дне Черного моря. СМИ показали первые эхолокационные снимки затонувшего российского корабля 25 апреля, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Фото российского крейсера Москва (Фото:Думская/Telegram)

СМИ показали эхолокационные снимки, на которых, по данным медиа, изображен затонувший крейсер Москва на дне Черного моря. Фото опубликовал одесский ресурс Думская в Telegram.

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Одесский дайвер-инструктор Ростислав Курочкин прокомментировал СМИ, что крейсер лег на дно левым бортом, что совпадает с сообщениями Минобороны страны-агрессора о потере устойчивости и снимками, где Москва имеет крен именно на левый борт.

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«Судя по расположению обломков корпус корабля разломался до столкновения с дном, что говорит о повреждении силового набора в районе надстройки», — сообщил дайвер.

На втором снимке видны обломки лежащего неподалеку от крейсера вертолета Ми-26, который вероятно, тушил пожар на корабле и упал в море, хотя заявлений о потерях вертолетов данного типа от РФ не было, пишет СМИ.

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«Пока неизвестно, кто проводил эхолокационную разведку дна, но похоже фотографии экрана поразительно напоминают немецкий активный сонар Atlas Electronik CSU 90, в регионе имеющийся только на вооружении подлодок Dolphin ВМС Израиля», — сообщает Думская.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в Минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, по мнению Украины, с крейсера Москва спасли 58 россиян из 500. При этом в Минобороны РФ признали гибель только одного военного, а 27 человек, по словам страны-агрессора, числятся пропавшими без вести в море.

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