Затонувший крейсер Москва может стать прекрасным местом для дайвинга — Резников 15 апреля, 13:09 Цей матеріал також доступний українською Флагман Черноморского флота РФ затонул после ракетного удара ВСУ (Фото:dialog.ua)

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва, затонувший в результате ракетного удара ВСУ, может стать прекрасным местом для дайвинга.

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Об этом он написал в пятницу, 15 апреля, у себя в Twitter.

«У нас появилось еще одно место для дайвинга в Черном море. Обязательно посетим место крушения после нашей победы в войне. Кстати, у меня уже 300 погружений с аквалангом», — заявил Резников, высмеивая российскую потерю.

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Накануне Минобороны РФ официально признало, что крейсер Москва затонул во время буксировки в порт оккупированного Крыма.

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По имеющимся данным, 13 апреля по нему был нанесен ракетный удар с помощью украинского противокорабельного комплекса Нептун.

Журнал Forbes отмечает, что — это самая дорогая военная потеря РФ с начала войны с Украиной.

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