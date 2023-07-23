Украина вернула около 50% территории, которые были захвачены Россией — Блинкен 23 июля, 20:10 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Инц Калниньш)

Украина вернула себе около половины захваченной Россией территории, однако Киев столкнулся с сильным сопротивлением во время контрнаступления.

Об этом в воскресенье, 23 июля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.

«Украина уже вернула себе около 50% захваченной территории», — подчеркнул Блинкен.

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В то же время он отметил, что контрнаступление Сил обороны Украины продвигается тяжело.

«Это еще относительно ранние дни контрнаступления. Оно (контрнаступление — ред.) идет тяжело», — отметил Блинкен.

Кроме того, он намекнул, что контрнаступление ВСУ продлится еще несколько месяцев.

«Это не произойдет в ближайшие неделю или две. Я думаю, что речь идет о нескольких месяцах», — добавил госсекретарь.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

16 июля ВСУ заняли северную часть Старомайорского в Донецкой области, враг пытался восстановить утраченное положение, но попытка была неудачной.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв. км территории, на Юге — почти 180 кв. км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».



Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный говорил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

21 июля Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается медленными темпами, потому что операция началась позже, чем планировалось.