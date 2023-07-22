Военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины — Минобороны 22 июля, 12:21 Украинские военные возле Бахмута, 19 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны в Telegram.

«В целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне. Это важно для наших партнеров, особенно по линии военных. Они понимают все вызовы, связанные с изменениями и другими вопросами, есть постоянный обмен информацией с партнерами, консультации на эту тему», — заявил он.

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Гаврилов добавил, что наступление россиян в районе Купянска были «отчаянной попыткой» оттянуть украинские силы с других направлений.

Он отметил, что Силы обороны продвигаются каждый день.

«Где-то на 100 метров, где-то — на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить», — сказал он.

Заместитель министра обороны также заявил, что все понимают, что Украина еще не использовала свой полный ресурс и добавил, что «ни у кого нет сомнений» о продолжении помощи и достижении Украиной успехов.

«Понятно, что людям, которые сидят в теплых помещениях, смотрят Интернет и телевидение, хотелось бы, чтобы все происходило быстрее, но реальность такова, что надо учитывать то, что происходит on the ground», — подчеркнул замминистра обороны.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

16 июля ВСУ заняли северную часть Старомайорского в Донецкой области, враг пытался восстановить утраченное положение, но попытка была неудачной.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв. км территории, на Юге — почти 180 кв. км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

21 июля Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается медленными темпами, потому что операция началась позже, чем планировалось.