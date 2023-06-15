«Очень жесткая битва». Генерал Милли рассказал, каким будет украинское контрнаступление 15 июня, 17:35 Марк Милли (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Однако, уверен он, украинцы должны одержать победу над оккупантами.

Такие заявление Милли сделал в ходе брифинга по итогам 13-й встречи Контактной группы помощи Украине, которая прошла 15 июня в Брюсселе.

Он подчеркнул, что пока неизвестно, сколько времени понадобиться для контрнаступления Украины.

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«Это трудно заранее сказать, как много времени потребуется для этой операции. Мы знаем что сотни тысяч РФ войск окопались и ждут не украинцев. Мы знаем, что это будет очень тяжелая и жесткая битва, и потребует много времени, но в конце концов выиграет тот, кто сильнее», — заявил он.

Милли подчеркнул, что у украинской армии есть мотивация и вооружения, при этом многие в российской армии не понимают до сих пор, за что они воюют в Украине.

«Украинский дух, их стойкость очень высока. Россияне, с другой стороны, их лидерство не совсем имеет смысла в том, что они делают и некоторые из них даже не знают, почему они там находятся. Сейчас трудно сказать, чем все это закончится, но увидим», — подчеркнул он.

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что защитники Украины во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов. По словам президента Владимира Зеленского, в тяжелых боях Силы обороны продвигаются вперед и увеличивают контроль на Бахмутском направлении.

13 июня США объявили о новом пакете помощи Украине, который в том числе включает 15 Bradley. В Пентагоне не подтвердили информацию о потере Украиной техники.