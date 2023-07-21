Контрнаступление ВСУ: на трех направлениях на юге Украины есть успехи, под Бахмутом идут тяжелые бои — Генштаб 21 июля, 09:29 Силы обороны Украины продвинулись на юге Украины и закрепляются на достигнутых рубежах (Фото:Stringer/Reuters)

Силы обороны Украины наступают на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, есть успехи на юге Украины.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, на направлениях Новоданиловка — Вербовое, Новоданиловка — Роботино и Новодаровка — Приютное украинские военные имели успех.

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Они закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и проводят контрбатарейную борьбу.

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия севернее и южнее Бахмута.

На направлениях Орехово-Василевка — Парасковеевка и Клещеевка — Андреевка идут тяжелые бои без изменения положения. Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет огромные потери.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

16 июля ВСУ заняли северную часть Старомайорского в Донецкой области, враг пытался восстановить утраченное положение, но попытка была неудачной.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв. км территории, на Юге — почти 180 кв. км.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.