Силы обороны освободили северную часть села Старомайорское — Генштаб ВСУ 16 июля, 20:00 В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии успешно поражали район, где сосредоточена живая сила, вооружение и военная техника россиян (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ заняли северную часть Старомайорского в Донецкой области, враг пытался восстановить утраченное положение, но попытка была неудачной.

Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В течение суток российские оккупанты нанесли по Украине шесть ракетных и 38 авиационных ударов, а также совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам

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Генштаб отметил, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей Украине остается высокой.

Россияне продолжают сосредотачивать главные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются горячие бои. За последние сутки было зафиксировано 20 боевых столкновений.

На Шахтерском направлении, в северной части Старомайорского в Донецкой области, противник совершил неудачную попытку восстановления утраченного положения. Также противник совершил авиационные удары в районах Временной, Благодатного и Макаровки в Донецкой области. Оккупанты осуществляли обстрелы населенных пунктов, в частности, Парасковиевки, Новомихайловки, Угледара, Золотой Нивы, Большой Новоселки и Благодатного.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается стабильной без значительных изменений. Нет признаков формирования наступательных группировок противника.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне продолжают сохранять свое военное присутствие. В течение последних суток они осуществили авиационный удар в районе населенного пункта Шпиль Сумской области. Также были зафиксированы минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, включая Степное, Поповку, Казачье на Сумщине и Басово, Высокую Яругу, Терновую, Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении ВСУ продолжают держать оборону. За сутки враг безуспешно проводил наступательные действия южнее Масютовки. Также был зафиксирован авиационный удар противника в районе Кисловки Харьковской области. Населенные пункты Каменка, Новомлинск, Двуречная, Купянск и Кисловка на Харьковщине подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника.

На Лиманском направлении враг за последние сутки безуспешно проводил наступательные действия к востоку от Веселого в Донецкой области. Также были зафиксированы авиационные удары противника в районах Белогоровки в Луганской области и Северска в Донецкой области. Населенные пункты Невское, Белогоровка на Луганщине, а также Торское, Спирное и Раздоловка в Донецкой области подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны оккупанта.

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины успешно отбили все вражеские атаки в районах Орехово-Васильевки, Григорьевки и Ивановского Донецкой области. Оккупанты предприняли попытку восстановить утраченное положение к северо-западу от Курдюмовки в Донецкой области, однако успеха не имел. Кроме того, россияне нанесли авиационный удар в районе Северного. Всего от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Белая Гора, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время он нанес артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, а именно в Авдеевке, Первомайском и Невельском Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских оккупантов в районе Марьинки. Оккупанты совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты активно сосредотачивают свои усилия на том, чтобы удержать дальнейшее продвижение украинских Сил обороны. Враг нанес авиационные удары в районе Степного в Запорожской области. Были осуществлены артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполь, Чаривное в Запорожской области, а также Дудчаны, Казацкое, Ивановку, Антоновку, Береговое, Кизомыс в Херсонской области и город Херсон.

Силы обороны Украины одновременно продолжают проводить наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они успешно закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют контрбатарейную борьбу.

За последние сутки авиация Сил обороны Украины осуществила 15 ударов по районам, где сосредоточен вражеский личный состав, вооружение и военная техника. Указано, что один из ударов был нанесен по зенитно-ракетному комплексу противника.

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии успешно поражали район, где сосредоточена живая сила, вооружение и военная техника россиян. В результате, было ликвидировано девять артиллерийских средств на их огневых позициях, а также два средства противовоздушной обороны противника.