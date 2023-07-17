ВСУ освободили за неделю 18 кв.км, россияне хотят вытеснить их за барьерный рубеж реки Оскол — Минобороны 17 июля, 08:27 Украинский военный в освобожденном от россиян Блогодатном в Донецкой области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв.км территории, на юге — почти 180 кв.км.



Об этом замминистра обороны Анна Маляр заявила в эфире телемарафона в понедельник, 17 июля.

По ее словам, за неделю на Бахмутском направлении Силы обороны освободили приблизительно 7 кв.км. Речь идет о южном фланге, на северном — продолжаются сложные бои, россияне пытаются вернуть утраченные позиции.

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На юге Украины в течение недели удалось взять под контроль еще 10,9 кв.км. Здесь украинские военные готовы двигаться дальше и «создают все условия для того, чтобы это было успешно и с минимальными потерями».

На прошлой неделе они были в 5,3 раза меньше российских. На востоке, по словам Маляр, потери оккупантов в восемь раз больше.

Также россияне активно наступают с конца прошлой недели на Купянском направлении Харьковской области, рассказала замминистра в Telegram.

«Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол», — заявила она.