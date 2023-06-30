«Это не шоу. Каждый метр дается кровью». Залужный заявил, что его злят слова западных аналитиков о «медленном контрнаступлении» Украины 30 июня, 12:35 Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление продолжается «медленнее, чем ожидалось» и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Свое заявление он сделал в интервью The Washington Post.



По словам Залужного, украинские войска ежедневно достигают определенной позиции — даже если это всего 500 метров.

«Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки, или что-то такое. Каждый день, каждый метр дается кровью», — заявил главнокомандующий ВСУ.

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«Без полного снабжения эти планы вообще невозможны, но они выполняются. Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы», — добавил он.

Залужный также подчеркнул, что для того, чтобы контрнаступление Украины проходило быстрее, ему нужно больше любого оружия.

Он выразил разочарование тем, что в то время, когда западные партнеры никогда не начали бы наступление без преимущества в воздухе, Украина до сих пор не получила современных истребителей, но все ожидают, что она быстро освободит территорию от российской оккупации.

Залужный сказал, что его войска также должны были бы выпустить по крайней мере столько же артиллерийских снарядов, сколько их враг, но из-за ограниченных ресурсов иногда их переигрывали в десять раз.

Ранее газета The New York Times сообщала, что в администрации президента США Джо Байдена беспокоятся, что прогресс украинского контрнаступления на начальном этапе «отстает от графика».

Также два западных чиновника и высокопоставленный военный представитель США сообщили CNN, что на начальных этапах контрнаступление Украины было «менее успешным, чем ожидали западные союзники».



Контрнаступление Украины — что известно

23 июня в Минобороны сообщили, что украинские военные продолжают активно проводить наступательные действия.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю в рамках контрнаступления ВСУ потери оккупационной армии РФ превысили украинские в восемь раз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

15 июня Маляр сообщила, что наступление продолжается на нескольких направлениях. По ее словам, ВСУ постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление станет сложной и жестокой битвой.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя темпы контрнаступления ВСУ, заявил, что российские войска «вложили много в оборонительные сооружения».

