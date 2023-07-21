Контрнаступление началось позже, чем планировалось, поэтому продвигается медленными темпами — Зеленский 21 июля, 22:09 Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленcкий в пятницу, 21 июля, заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается медленными темпами, потому что операция началась позже, чем планировалось.

Об этом сообщает CNN.

«У нас были планы начать его весной, но мы этого не сделали, потому что, честно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений и недостаточно должным образом обученных бригад — я имею в виду должным образом обученных обращению с этим оружием», — заявил президент во время видеообращения на Aspen Security Forum.

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Президент добавил, что эта задержка дала России время заминировать украинскую территорию и построить несколько линий обороны.

«Определенно, у них было больше времени, чем им было нужно; из-за этого они построили все эти линии обороны. И действительно, они установили много мин на наших полях. Из-за этого более медленный темп наших контрнаступательных действий», — сказал Зеленский.

Он заявил, что, несмотря на трудности, Украина движется вперед.

Зеленский подчеркивает, что ВСУ не хотят терять своих людей и технику, поэтому достаточно осторожно проводят наступательные действия. Также, по его словам, вскоре контрнаступление может «набрать обороты».

Ранее Зеленский говорил, что прогресс после начала наступления ВСУ «медленнее, чем хотелось бы», но Украина будет продвигаться дальше, «как посчитает нужным».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв.км территории, на Юге — почти 180 кв.км.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный говорил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление идет «медленнее, чем ожидалось», и добавил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».