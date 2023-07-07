Силы обороны на Бахмутском направлении продвинулись более чем на километр — Череватый 7 июля, 11:34 Защитники Украины в районе Бахмута, июнь 2023 года (Фото:REUTERS/Вячеслав Ратынский)

Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают удерживать инициативу и давить на врага. За последние сутки там пройдено более километра.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он добавил, что сейчас на указанном направлении проводятся штурмовые действия, есть продвижение по северному и южному флангам.

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Однако оккупанты продолжают оказывать яростное сопротивление, 318 раз они били по украинским бойцам ствольной и реактивной артиллерией, осуществили три авианалета.

Всего произошло семь боевых столкновений, во время которых был уничтожен 61 захватчик, еще 116 ранены и пять взяты в плен.

Череватый отметил, что Силы обороны идут вперед, несмотря на паритет в силах и средствах с противником.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

6 июля Череватый сообщил, что в районе Клищеевки под Бахмутом сейчас продолжаются мощные бои. На этом направлении ВСУ удерживают инициативу.

4 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны имеют продвижение на южном фланге Бахмута. Однако на северном фланге продолжаются жестокие бои.

Представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что на Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных.

3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов. Также Силы обороны подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление проходит «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы на Таврическом направлении продолжают движение вперед. За сутки 2 июля было ликвидировано почти три роты войск РФ.