В районе Клещеевки под Бахмутом идут мощные бои, детали пока не раскрываются — Череватый 6 июля, 10:58 ВСУ продолжают контрнаступление, на ряде направлений идут бои (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

В районе Клещеевки под Бахмутом на данный момент идут мощные бои. На этом направлении ВСУ удерживают инициативу.

Об этом сообщил спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

«Там идут мощные бои, детали мы пока что не можем раскрывать. Но судя по тому, как во вражеских пабликах в Telegram идет нагнетание паники, думаю, что для них будет очень символичным название Клещеевка», — отметил он.

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Представитель ВСУ добавил, что Силы обороны Украины там «очень мощно» работают. Череватый пообещал сообщить детали позже.

Он также рассказал, что на Бахмутском направлении украинская армия проводит штурмовые действия, вытесняя противника на южном и северном флангах вокруг города. Войска РФ оказывают сильное сопротивление.

Российские соцсети 5 июля начали тиражировать сообщения, что оккупационные войска покидают Клещеевку.

4 июля замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны имеют продвижение на южном фланге Бахмута. Однако на северном фланге продолжаются жестокие бои.

Представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что на Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных.