Россияне в Бахмуте находятся в ловушке — Минобороны 5 июля, 21:20 Бахмут (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters)

Российские оккупанты оказались в ловушке в Бахмуте. Силы обороны не дают захватчикам передвигаться по городу и покинуть его.

Об этом в среду, 5 июля, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

Маляр заявила, что после условного затишья на Бахмутском направлении там началось контрнаступление.

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По ее словам, оккупанты контролируют большую часть города, но это не дает им привилегий.

Заместитель министра обороны отметила, что оккупанты находятся в ловушке, потому что не могут свободно передвигаться по городу или выйти из него, потому что украинские Силы обороны этого не позволяют.

«Сейчас фактически с двух сторон идет борьба за инициативу, кто ее на себя возьмет, и ситуация крайне активная», — отметила заместитель министра обороны.

Она отметила, что говорить о продвижении сейчас рано, потому что в течение суток может несколько раз меняться ситуация, пояснила чиновница.

«Мы по южному флангу несколько продвигаемся, а по северному флангу идут бои. Назвать продвижением на сейчас это будет рано, потому что в течение суток может меняться ситуация».

Маляр также добавила, что пока Силы обороны не закреплены на направлении, то о продвижении не сообщают.

4 июля Маляр сообщила, что Силы обороны имеют продвижение на южном фланге Бахмута. Однако на северном фланге продолжаются жестокие бои.

Представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что на Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных.