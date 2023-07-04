«Сложная ситуация». Россия активно применяет химическое оружие против Сил обороны на Бахмутском направлении
Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
На Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных, заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
Он уточнил, что, вероятно, речь идет о химическом элементе Люизит.
«На Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Так, во время артиллерийских обстрелов используется элемент, предварительно называется, Люизит», — заявил Дмитрашковский.
Он отметил, что уже есть пострадавшие от этого химического элемента.
«Его симптомы — тошнота, рвота и потеря сознания», — добавил представитель Сил обороны.
26 мая российские оккупанты на Авдеевском направлении применили боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия против украинских сил. Несмотря на химатаку, ВСУ и пограничники отразили штурм войск РФ.