«Сложная ситуация». Россия активно применяет химическое оружие против Сил обороны на Бахмутском направлении 4 июля, 20:37 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

На Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных, заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Он уточнил, что, вероятно, речь идет о химическом элементе Люизит.

«На Бахмутском направлении сложная ситуация. Враг все чаще применяет химическое оружие. Так, во время артиллерийских обстрелов используется элемент, предварительно называется, Люизит», — заявил Дмитрашковский.

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Он отметил, что уже есть пострадавшие от этого химического элемента.

«Его симптомы — тошнота, рвота и потеря сознания», — добавил представитель Сил обороны.

26 мая российские оккупанты на Авдеевском направлении применили боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия против украинских сил. Несмотря на химатаку, ВСУ и пограничники отразили штурм войск РФ.