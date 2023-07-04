«Не все говорим сразу». Силы обороны продвигаются на юге и по южному флангу вокруг Бахмута — Минобороны 4 июля, 19:19 Бахмут (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Силы обороны имеют продвижение на южном фланге Бахмута. Однако на северном фланге продолжаются жестокие бои.

Об этом во вторник, 4 июля, сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

«Конечно, мы продвигаемся. Просто не все вещи мы говорим сразу, у нас они все идут с опозданием на сутки или на двое. Потому что это требования безопасности операции», — отметила Маляр.

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Чиновница заявила, что у ВСУ есть продвижение по южному флангу вокруг Бахмута. В то же время на северном продолжаются бои, там пока продвижения нет.

По словам Маляр, на юге Силы обороны продвигаются каждый день. Однако украинские войска сталкиваются с сильным сопротивлением врага, он бросает все свои силы, чтобы их остановить.

Также Маляр рассказала, что оккупанты на юге привлекли бригаду, которая позорно бежала из Херсона.

«То есть они уже всех привлекают, даже тех, кто не может нормально воевать. Они восстанавливались и сейчас стягивают технику и людей», — подчеркнула заместительница министра обороны.

По ее словам, на Лиманском и Сватовском направлении оккупанты мощно наступают. Россияне делают трехэшелонированную оборону, чтобы закрепиться. Но, по словам чиновницы, у оккупантов все равно ничего не получается.

«На востоке и особенно на Лиманском и Бахмутском направлении сейчас идет основная борьба за инициативу и перехват двумя сторонами. Весь поединок заключается в борьбе за это. И на юге, и на востоке стратегическая инициатива у нас», — отметила Маляр.

Также она подчеркнула, что на Сватовском направлении, где в воскресенье россияне начали наступление, за день один и тот же опорный пункт могут поочередно брать под контроль обе стороны.

«Сначала мы берем под контроль, а потом они. Дважды может меняться ситуация», — добавила замминистра.