«Не все говорим сразу». Силы обороны продвигаются на юге и по южному флангу вокруг Бахмута — Минобороны

4 июля, 19:19
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Бахмут (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Бахмут (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Силы обороны имеют продвижение на южном фланге Бахмута. Однако на северном фланге продолжаются жестокие бои.

Об этом во вторник, 4 июля, сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

«Конечно, мы продвигаемся. Просто не все вещи мы говорим сразу, у нас они все идут с опозданием на сутки или на двое. Потому что это требования безопасности операции», — отметила Маляр.

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Чиновница заявила, что у ВСУ есть продвижение по южному флангу вокруг Бахмута. В то же время на северном продолжаются бои, там пока продвижения нет.

По словам Маляр, на юге Силы обороны продвигаются каждый день. Однако украинские войска сталкиваются с сильным сопротивлением врага, он бросает все свои силы, чтобы их остановить.

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Также Маляр рассказала, что оккупанты на юге привлекли бригаду, которая позорно бежала из Херсона.

«То есть они уже всех привлекают, даже тех, кто не может нормально воевать. Они восстанавливались и сейчас стягивают технику и людей», — подчеркнула заместительница министра обороны.

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По ее словам, на Лиманском и Сватовском направлении оккупанты мощно наступают. Россияне делают трехэшелонированную оборону, чтобы закрепиться. Но, по словам чиновницы, у оккупантов все равно ничего не получается.

«На востоке и особенно на Лиманском и Бахмутском направлении сейчас идет основная борьба за инициативу и перехват двумя сторонами. Весь поединок заключается в борьбе за это. И на юге, и на востоке стратегическая инициатива у нас», — отметила Маляр.

Также она подчеркнула, что на Сватовском направлении, где в воскресенье россияне начали наступление, за день один и тот же опорный пункт могут поочередно брать под контроль обе стороны.

«Сначала мы берем под контроль, а потом они. Дважды может меняться ситуация», — добавила замминистра.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Министерство обороны Украины Бахмут Контрнаступление Война России против Украины Анна Маляр

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