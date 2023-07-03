ВСУ освободили на прошлой неделе еще 9 км² на востоке и 28,4 км² на юге — Минобороны 3 июля, 08:35 Украинские военные в Запорожской области, 26 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Rfe/Rl/Serhii Nuzhnenko)

Силы обороны Украины в течение прошлой недели освободили от российских оккупантов еще 9 кв.км на востоке и 28,4 кв.км на юге.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в понедельник, 3 июля.

На востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия. Украинские военные движутся на Бахмутском направлении, россияне продолжают вести наступление на Лиманском, Авдеевском и Марьинском.

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«Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там идут тяжелые бои», — сообщила Маляр.

По ее словам, увеличить площадь освобожденных территорий удалось благодаря улучшению оперативного (тактического) положения и выравниванию линии фронта.



На юге Силы обороны продолжают операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Бойцы наступали на направлениях Новодаровка — Приютное, Новоданиловка — Роботино, Новоселка — Старомайорское. Украинские войска имели успех.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его «злят» слова о том, что украинское контрнаступление продолжается «медленнее, чем ожидалось», и напомнил, что каждый освобожденный метр украинским войскам «дается кровью».

Всего Минобороны Украины сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов на юге и востоке. Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

