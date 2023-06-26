Контрнаступление Украины. На востоке ВСУ продвинулись от одного до двух километров, на четырех направлениях идут тяжелые бои — Маляр 26 июня, 08:57 Силы обороны Украины освобождают оккупированные территории, закрепляясь на занятых рубежах (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

В конце прошлой недели в рамках контрнаступления Силы обороны Украины продвинулись от одного до двух километров на востоке страны.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram.

По ее словам, речь идет о продвижении в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клищеевки и Курдюмовки.

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«На каждом из направлений продвижение от 1 до 2 км. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага», — уточнила Маляр.

Замминистра обороны рассказала, что на прошлой неделе украинские военные вели и оборонительные, и наступательные действия, а также имели тактический успех.

Войска РФ наступали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Маляр заявила, что там и сейчас продолжаются тяжелые бои.

За минувшую неделю на этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений. Противник пытался вытеснить украинскую армию с занимаемых позиций, но это ему не удалось.

На юге Украины за минувшую неделю существенных изменений в обстановке не произошло.

Силы обороны Украины продолжали ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв.км.

В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв.км.

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ таврического направления в течение недели выполнили 8783 огневых задач.

Контрнаступление ВСУ — что известно

За первые две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км.

24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед. На юге продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются остановить действия защитников Украины.

Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас украинские военные проводят «подготовительную формирующую операцию», но главный удар ВСУ по российским оккупантам еще впереди.

