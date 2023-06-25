Используют опыт первых недель. ВСУ проводят крупные наступательные операции сразу на трех направлениях — британская разведка 25 июня, 10:36 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Вооруженные Силы Украины перегруппировали войска в последние дни и проводят крупные наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

«Украинские войска используют опыт первых двух недель контрнаступления для совершенствования тактики штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения достигают постепенного, но уверенного тактического прогресса на ключевых направлениях», — говорится в сообщении.

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Тем временем российские оккупанты приложили усилия для наступления в Серебрянском лесу вблизи Кременной Луганской области. Вероятно шаги врага обусловлены приказом российского руководства переходить в наступление при любой возможности.

«Россия достигла некоторых небольших успехов, но украинские войска предотвратили прорыв», — добавили в разведке.

Защитники Украины из Восточной группировки войск в субботу, 24 июня, начали наступление на нескольких направлениях, везде есть продвижение вперед.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский накануне сообщил, что Силы обороны имеют «ощутимые успехи» на Таврическом направлении.

Анна Маляр ранее говорила, что основные события контрнаступления ВСУ еще впереди, а часть резервов украинской армии будет задействована позже.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

23 июня в Минобороны сообщали, что защитники Украины продолжают активное наступление. Силам обороны уже удалось остановить врага на Купянском и Лиманском направлениях, а на юге есть успешные продвижения.

За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км. Освобожденная площадь на юге составляет не менее 113 км².