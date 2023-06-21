Где на фронте сейчас самые ожесточенные бои и смогут ли украинские силы форсировать Днепр: объясняет военный эксперт

21 июня, 18:29
NV Премиум
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Украинские военные на БМП-1 в освобожденном Нескучном, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные на БМП-1 в освобожденном Нескучном, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью Radio NV рассказал, где на фронте сейчас самые ожесточенные бои, действительно ли Вооруженным силам Украины удалось освободить часть Бахмута и смогут ли они форсировать Днепр.

Комментируя попытки наступления оккупантов на Лиманском и Купянском направлениях и применение ими танков Т-62, Жирохов сказал Radio NV, что российские генералы понимают, что «те, кто сидят в обороне, всегда проигрывают», поэтому пытаются организовать контрудар и стянули туда мобилизованных.

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«Т-62 предоставляли этим полкам, которые формировались из мобилизованных. Единственное направление, где преобладающее количество личного состава и любая бронетехника решает — это именно купянское направление, потому что там огромное количество лесов, не характерных для Донецкой области», — объяснил военный эксперт.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Контрнаступление Купянск Война России против Украины Лиман Каховская ГЭС

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