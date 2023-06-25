Сейчас ВСУ проводят подготовительную операцию, главной атаки еще не было — Резников 25 июня, 20:00 Алексей Резников (Фото:Virginia Mayo/Pool via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас украинские военные проводят «подготовительную формирующую операцию», но главный удар ВСУ по российским оккупантам еще впереди.

Об этом он сказал в интервью Fox News, опубликованном в воскресенье, 25 июня.

По его словам, россияне возвели прочные оборонительные линии и заминировали территории. На вопрос, не является ли то, что сейчас происходит на поле боя «блицкригом» и основным наступлением ВСУ, он ответил: «Нет, нет, нет. Я думаю, ожидания были завышенными относительно этого плана контрнаступления. Нужно понимать, что это война с разным ходом ситуации и препятствиями. Мы должны верить в Вооруженные Силы Украины и доверять им — и с оружием от партнеров они сделают свою работу».

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Отвечая на вопрос, есть ли идея «перерезать» незаконно построенный мост между Россией и оккупированным Крымом, Резников сказал, что она «правильная», но все зависит от ситуации на земле. Глава Минобороны говорит, что есть разные сценарии операций на востоке и юге Украины.

Контрнаступление ВСУ — что известно

За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСГВ Таврия освободили восемь населенных пунктов. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км.

24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны начали наступление по нескольким направлениям на востоке и везде продвинулись вперед. На юге продолжаются тяжелые бои, российские оккупанты пытаются остановить действия защитников Украины.

Также ВСУ подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой Донецкой области, оккупированных Россией в 2014 году.