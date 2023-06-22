Тактический анализ наступления ВСУ. Что происходит на передовой 22 июня, 11:58 NV Премиум

ВСУ все еще осторожно и методично пробивают (фактическую) первую линию обороны на юге. Такой подход необходим для того, чтобы свести собственные потери к минимуму

Я до сих пор не могу прийти в себя из-за этих венгерских идиотов, которые решили перевезти 11 украинских военнопленных из России аж до Будапешта. Я знаю, что это не секрет — я действительно считаю массу политиков эндемически коррумпированными и некомпетентными (пока не доказано обратное). Но этот несоразмерный отвратительный политический идиотизм, как правило, является фирменным стилем Путина и Ко, и тем не менее, страна с таким «правительством» является членом ЕС и НАТО.

Видео дня

Единственный «позитив» этой истории на данный момент: посольству Украины переданы трое украинских военнопленных.

Пришло время сообщить новости о том, что происходило последние несколько дней.

Воздушная/Ракетная война

18 июня крупный склад боеприпасов ВС РФ под Рыковым на юге Херсонской области решил покончить жизнь самоубийством с помощью самопроизвольного взрыва. Вероятно, он увидел Storm shadow. Взрыв был настолько мощным, что не только склады и железная дорога поблизости, но и, скорее всего, большая часть поселка Рыково полностью разрушены. «Вторичные» детонации (вызванные первоначальным ударом) продолжались около шести часов. По данным народной разведки, даже на следующее утро русские все еще были заняты поиском останков около 52 убитых и такого же количества раненых — среди своих военнослужащих (любопытно, что не слышали, чтобы русские жаловались на какие-либо жертвы среди гражданского населения, хотя они, наверное, тоже были).

Ранее Украина также разрушила два железнодорожных моста на железнодорожной ветке из Крыма до Рыково и Мелитополя. На самом деле, этот удар был последним из целой серии: ранее украинцы также наносили удары по российским складам в Скадовске, Геническе и некоторых других местах. Тем временем утром 20 июня в Корсунке Каховского района что-то взорвалось.