Россия атакует Украину беспилотниками: в ряде областей объявили воздушную тревогу

9 октября, 22:18
РФ запустила группы беспилотников на Украину (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В ряде областей в четверг, 9 октября, объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

22:17 Россияне запустили БпЛА в направлении Сум с северо-востока. Кроме этого, новые группы дронов заходят на Днепропетровщину (Никопольский р-н), курс — северо-западный.

Воздушные силы предупредили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на границе Днепропетровщины и Донетчины, а также БпЛА в направлении Черкасс с востока.

«Несколько десятков групп БпЛА на Сумщине и Черниговщине в южном/юго-западном направлениях», — говорится в сообщении Воздушных сил.

Воздушные силы сообщили о дроне на Киев с севера, а также о движении БпЛА:

  • с Черниговщины — на север Киевщины;
  • с Черниговщины в направлении Вышгорода и Дымера (Киевщина);
  • с севера Киевщины — на Житомирщину;
  • новые группы на севере Сумщины, курс — южный, и на северо-востоке Черниговщины, курс — юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс — юго-западный.
Инфографика: alerts.in.ua

В ночь на 9 октября армия страны-агрессора России атаковала Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, более 70 из них были шахедами.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 87 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Украинские военные зафиксировали попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях.

За прошедшие сутки российская армия также атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Киев Обстрел Беспилотник Война России против Украины Воздушная тревога атака шахедов

Поделиться:

