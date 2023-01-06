Набеги орды, большевистские расстрелы, захват империей и структурами УПЦ МП: что пережила в своей истории Киево-Печерская лавра 6 января, 12:30 Сюжет Архитектурный комплекс Киево-Печерской лавры с 1990 года внесен в список наследия ЮНЕСКО (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В этом году Рождество 7 января будет в Украине особенным: предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужит праздничную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Для автокефальной украинской церкви это знаковое событие.

NV кратко напоминает об истории Киево-Печерской лавры и о том, почему после провозглашения независимости Украины ее храмами и значительной частью имущества пользовалась УПЦ Московского патриархата (ныне называет себя УПЦ).

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Основание и история Киево-Печерской лавры до захвата Москвой

Киево-Печерская лавра была основана в 1051 году как пещерный монастырь, тогда еще за пределами Киева. На тот момент Киевским государством руководил князь Ярослав, а с момента крещения Руси князем Владимиром в 988-м прошло 63 года.

Считается, что лавру основал преподобный Антоний, монах-аскет родом из Любеча (современная Черниговская область). Постриг в монахи он принял в монастырях греческого Афона, уже тогда прославившихся как очаг христианской монашеской жизни. Именно афонские традиции Антоний принес в Киев, основав в середине XI века пещерный монастырь на склонах Днепра.

В 1073—1078 годах уже на средства киевского князя Святослава в монастыре был построен Успенский собор — первое каменное сооружение лавры. В инициативе его возведении и дальнейшего расширения монастыря важную роль сыграл Феодосий Печерский, один из первых его настоятелей. С тех пор Киево-Печерская лавра остается одной из главных святынь православной церкви и уже около тысячи лет является местом поклонения паломников.

Уже в XI веке монастырь стал центром распространения христианства в Киевском государстве, сыграл значительную роль в развитии литературы, искусства, архитектуры, прикладного искусства, книгопечатания, науки и образования. Именно здесь работали известные летописцы Никон Великий и Нестор, автор знаменитой Повести временных лет.

В начале XII века в Киево-Печерском монастыре была построена Свято-Троицкая надвратная церковь, трапезная, в конце этого же столетия верхнюю территорию монастыря обнесли крепостной стеной. Тогда же, в 1169 году (по данным современной Энциклопедии истории Украины) монастырь получил статус лавры — как один из крупнейших и ключевых.

На протяжении веков монастырь пережил множество периодов набегов, разорений и грабежа: половцами в XI в., ордами ханов Батыя в XIIІ в. и Менгли-Гирея I в XV в., и т. д. Однако свою роль в мире православного христианства не потерял. В 1592 году монастырь был признан ставропигией Вселенского патриархата — то есть автономной церковной единицей, подлежащей прямой юрисдикции Константинополя. Статус ставропигии могут получить большие православные приходы, монастыри, братства и т. д.

После Люблинской унии 1569 года монастырь был одним из очагов борьбы против обращения украинцев в католическую веру. Позже история Киево-Печерской лавры была тесно связана с казачеством, оказывавшим монастырю политическую и военную поддержку.



В XVII веке архимандритом Киево-Печерской лавры был Петр Могила, известный украинский политический, церковный и образовательный деятель. Именно он основал Лаврскую школу, которая впоследствии после объединения с братской была преобразована в Киево-Могилянскую коллегию. Ее провозгласили правопреемницей Киевской академии, основанной Ярославом Мудрым. Во второй половине XVII ст. коллегия получила статус академии и была одним из самых крупных и значимых «вузов» Восточной Европы. Именно ее наследницей является современный университет Киево-Могилянская академия.

Под влиянием и контролем Москвы и СССР

В конце XVII века Московское государство фактически аннексировало православную церковь Украины, сумев установить контроль над ней как автокефальной единицей Вселенского патриархата. Это произошло в 1686 году после неканонического присоединения Киевской митрополии к Московскому патриархату — три десятилетия спустя после смерти гетмана Богдана Хмельницкого, на фоне масштабного кризиса Речи Посполитой и хаоса Руины в разделенной на части Украине. (Уже позже, в 2019 году, Вселенский патриархат признал незаконность этого поглощения украинской церкви и вернул ей автокефальный статус, предоставив специальный томос).

На протяжении XVIII ст. происходило постепенное незаконное ограничение и ликвидация церковных прав и автономии Киевской митрополии в пользу Москвы. В 1688 году Москва запретила Киевскому митрополиту употреблять титул «митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси», отныне, он именовался «митрополитом Киевским, Галицким и Малой России», крупнейшие монастыри и лавры переводились под прямое управление Москвы.

Хотя в 1688 году патриарх Московский, а в 1720 году российский царь подтвердили для монастыря статус лавры, Москва теперь контролировала процедуру избрания и рукоположения архимандрита: украинский гетман должен был представлять одного из кандидатов на утверждение царю.

До окончательной ликвидации Гетманщины в конце XVIII ст. гетманы и казачество оказывали значительную поддержку Киево-Печерской лавре. Особенно помог ее развитию Иван Мазепа, за счет которого в конце XVII — начале XVIII в. была построена монастырская стена с башнями и воротами, построено либо восстановлено несколько церквей лавры, позолочены купола Успенского соборна, к нему пристроены северный и южный приделы.

В конце XVIII ст. Киево-Печерский монастырь был одним из богатейших в Российской империи. Его владения насчитывали три города и семь городков, 120 сел и хуторов из 56 тыс. крепостных крестьян, около 300 тыс. десятин пахотной земли, около 400 тыс. десятин лесных угодий, сотни производственных и торговых предприятий (заводы по производству стекла, мельницы, винокурни, кирпичные заводы и т. п. ).

Однако в 1786 году все монастырские и церковные земли перешли в собственность имперской казны. Царское правительство оставило за Киево-Печерской лаврой всего около 3 тыс. десятин земли.

В конце XVIII — начале XIX в. состоялось дальнейшее формирование комплексов Ближних и Дальних пещер и других частей монастыря — была расширена сеть келий, домов, новых галерей и других сооружений.

Большевистская революция 1917 года стала толчком к уничтожению православного духовенства и открыла самые тяжелые страницы в истории Киево-Печерской лавры. Во время красного террора в январе 1918 года у стен лавры большевики после пыток расстреляли митрополита киевского и галицкого Владимира, а в 1920 лавру закрыли.

В 1929 году советский режим окончательно превратил монастырь в т.н. «Всеукраинский музейный городок», призванный быть центром антирелигиозной пропаганды в УССР.

Во время Второй мировой войны в 1941 году советские войска взорвали Свято-Успенский собор Киево-Печерской Лавры, первоначально построенный в конце XI века. Советская пропаганда приписала преступление нацистам, храм остался в развалинах.

Монашеская жизнь и богослужение в Киево-Печерской лавре возобновились лишь в конце 90-х, с 1988 года. Тогда к 1000-летию крещения Киевской Руси возрожденной монашеской общине передали территорию Дальних пещер.

В 1990 году архитектурный ансамбль Киево-Печерской лавры, разместившийся на 23 га и включающий в себя 144 объекта, был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Годы « аренды» УПЦ МП, возвращение храмов государству и историческая служба ПЦУ на Рождество 2023 года

После провозглашения независимости Украины первым настоятелем восстановленной Киево-Печерской обители стал митрополит Киевский и всея Украины Филарет (Денисенко). Однако в результате неканонического Харьковского собора в 1992 году часть подконтрольных Москве епископов якобы «устранила» Филарета с должности митрополита, заменив его пророссийским Владимиром (Сабоданом). Так УПЦ МП окончательно стала подконтрольной России религиозной организацией, а основанная Филаретом УПЦ КП — преемница настоящей Киевской митрополии — потеряла возможность проводить богослужение в Киево-Печерской лавре.

В 1995 году тогдашний президент Украины Леонид Кучма издал указ о восстановлении Успенского собора, отстроенный заново храм освятили 24 августа 2000 года.



С 1994 года наместником лавры стал архиепископ УПЦ Московского патриархата Павел (Лебедь), который впоследствии «прославился» в Украине под прозвищем Паша «Мерседес». Сначала под монастырь передали несколько корпусов и храмов лавры, а также Ближние и Дальнее пещеры. Но с конца 1990-х Павел стал возвращать под контроль церкви всю территорию святыни. В одном из своих интервью, которое наместник дал при президентстве Викторе Януковиче, Лебедь признался: «Вы знаете, как мы отстаивали каждый объект — мы их просто забирали, и я этого не скрываю. Так что нам передают то, что мы уже фактически имеем».

С момента восстановления независимости Украины на территории Верхней лавры действует Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник (получил статус национального в 1996 году).

Вся территория архитектурного комплекса лавры, внесенная в наследие ЮНЕСКО, делится на Верхнюю лавру — именно там находится государственный заповедник под контролем Министерства культуры и информации, — и Нижнюю, где находится действующий монастырь.

Именно нижнюю часть лавры долгое время контролировала и продолжает контролировать «УПЦ МП» ( с мая 2022 называет себя просто УПЦ). Хотя все помещения лавры принадлежат государству, однако в 2011 году 75 объектов Нижней лавры Кабмин Николая Азарова передал в бесплатное и бессрочное пользование УПЦ МП. Сейчас там находятся сразу несколько церковных структур: Киево-Печерский мужской монастырь с настоятелем владыкой Павлом, митрополия УПЦ во главе с Онуфрием, Духовная семинария и Киевская академия.

Инфографика: NV

Однако в конце 2022 года истек срок аренды УПЦ МП двух крупнейших церквей лавры — Успенского и Трапезного храмов. Поэтому с 1 января 2023 года заповедник Киево-Печерская лавра не продлил бывшей церкви Московского патриархата договор на ее пользование обоими храмами, а Успенский собор и Трапезную церковь вернули государству. «Украинская святыня должна служить всему украинскому народу», — заявил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины. Таким образом, государство не удовлетворило обращение митрополита Павла к президенту Владимиру Зеленскому, который просил главу государства не принимать решения об окончании аренды.

Глава Министерства культуры и информполитики Александр Ткаченко предупреждал, что ведомство будет рекомендовать не продлевать соглашение об аренде.

Именно поэтому предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний после соответствующей просьбы получил разрешение провести в Успенском соборе Киево-Печерской лавры рождественское богослужение 7 января 2023 года. Божественная литургия ПЦУ по случаю Рождества Христова начнется в 9:00.



Историческое событие происходит на фоне масштабного расследования связей между УПЦ МП и российским государством и пропагандой. 1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

С конца 2022 года СБУ проводит проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине, включая Киево-Печерский. Во многих случаях спецслужба сообщает о найденных антиукраинской литературе и символике.