Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули государству 5 января, 13:43 Киево-Печерская лавра (Фото:Maxym Marusenko/NurPhoto via Reuters)

В четверг, 5 января, Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули государству. Решение приняла комиссия, которая занималась инвентаризацией имущества и осматривала здания.

Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и информационной политики.

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что митрополит УПЦ Московского патриархата Павел не пришел подписать соответствующий акт, но это не помешает вернуть государственное имущество.

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В комиссию, которая принимала решение, вошли представители Национального заповедника, юридической компании Миллер, УПЦ, МКИП.

Комиссия начала свою работу 2 января 2023 года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий.

Министр добавил, что работа комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю.

По итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ.

Справка: Свято-Успенская Киево-Печерская лавра с 1990 года входит в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО, а Трапезная церковь является памятником архитектуры национального значения. Перед Новым годом заповедник Киево-Печерская лавра сообщил УПЦ Московского патриархата, что с 1 января не продлевает договор на ее пользование Успенским собором.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

2 декабря СНБО ввел санкции против десяти деятелей УПЦ МП, в частности наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского. Зеленский их утвердил.