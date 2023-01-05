«Второе крещение Украины». Как четыре года назад ПЦУ получила томос и почему это одно из важнейших событий украинской независимости 5 января, 07:15 Сюжет Вселенский патриарх Варфоломей подписывает томос об автокефалии Православной церкви Украины, 5 января 2019 года (Фото:Пресс-служба президента Украины, архив)

5 января исполняется четыре года с тех пор, как Вселенский патриархат предоставил томос Православной церкви Украины, признав ее автокефалию и статус единственной канонической правопреемницы Киевской митрополии Х-XII веков — церкви времен Киевской Руси-Украины.



NV напоминает, как томос помог восстановить автокефальный статус Православной церкви Украины и в чем важность этого шага.

Накануне сегодняшней даты стало известно о еще одном важном для ПЦУ событии: 7 января предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний впервые проведет рождественскую службу в Успенском соборе — главном соборном храме Киево-Печерской лавры, который долгое время использовала для богослужений УПЦ МП.

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Как Украина получила томос и почему это знаковое историческое событие для украинского государства

С тех пор как в 988 году князь Владимир обратил в христианство Киевскую державу, была создана Киевская митрополия — как одна из автономных христианских церквей, которая подчинялась Константинопольскому патриархату. Однако в конце XVII века Московское государство смогло установить над ней контроль, фактически аннексировав православную церковь Украины. Это произошло в 1686 году после неканонического присоединения Киевской митрополии к Московскому патриархату — три десятилетия спустя после смерти гетмана Богдана Хмельницкого, на фоне масштабного кризиса Речи Посполитой и хаоса Руины в разделенной на части Украины.

На протяжении XVIII ст. происходило постепенное незаконное ограничение и ликвидация церковных прав и автономии Киевской митрополии в пользу Москвы. В 1688 году Москва запретила Киевскому митрополиту использовать титул «митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси», отныне он именовался «митрополитом Киевским, Галицким и Малой России», крупнейшие монастыри и лавры переводились под прямое управление Москвы.

С тех пор несколько веков украинская церковь пыталась вернуть себе автономный статус и освободиться от российской зависимости.

Вторжение России в 2014 году дало Украине новый повод обратиться к Вселенскому патриархату в Константинополе с соответствующей просьбой. Важным шагом на этом пути стало обращение Верховной Рады в июне 2016 года, в котором украинский парламент попросил Константинопольского патриарха:

признать недействительным акт 1686 года ( о якобы присоединении Киевской митрополии к патриархату Москвы) — как принятый с нарушением священных канонов православной церкви;

о якобы присоединении Киевской митрополии к патриархату Москвы) — как принятый с нарушением священных канонов православной церкви; помочь Украине преодолеть последствия церковного разделения, созвав под эгидой Вселенского патриархата Всеукраинский объединительный собор, чтобы решить все спорные вопросы и объединить украинское православие;

издать Томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

Определяющим в воплощении этих шагов стал 2018 год, когда отношения между Константинополем и Москвой обострились до предела из-за вопроса автокефалии для украинской церкви. Вселенский патриархат отверг все претензии России на киевское христианское наследие, подчеркнув, что каноническая зависимость Киева от материнской церкви оставалась неизменной и непрерывной с Х века, поэтому именно Константинополь имеет право определять судьбу украинской церкви без участия РФ. В течение года Вселенский патриархат принял ряд важных решений о восстановлении автокефалии православной церкви Украины — от публикации исторических церковных документов до определяющих решений Синода в октябре 2018 года.

Интенсивные усилия в активизации этого процесса приложил тогдашний президент Украины Петр Порошенко, который еще весной 2018-го лично встречался с Вселенским патриархом Варфоломеем в его резиденции в Стамбуле. Тогда же Порошенко выступил с инициативой о новом обращении к Константинопольскому патриарху о предоставлении томоса, получив в этом поддержку архиереев УПЦ КП и УАПЦ и Верховной Рады (было принято специальное постановление в пользу обращения к патриарху).

Наконец, 15 декабря 2018 в Киеве провели Объединительный собор украинских православных церквей, участники которого утвердили устав и избрали предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ). Им стал Епифаний (Сергей Думенко, которому на тот момент было 39 лет). Знаковое событие, состоявшееся в киевском соборе Святой Софии, признал Вселенский патриархат — проведение собора возглавил представитель Константинополя, митрополит Галльский Эммануил.

А уже 5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в храме святого Георгия на Фанаре (Стамбул) — после совместного служения литургии с митрополитом Епифанием. В церемонии также принял участие Петр Порошенко.

5 января 2019 / Фото: Пресс-служба президента Украины (архив)

5 января 2019 / Фото: Пресс-служба президента Украины (архив)

Томос как канонический церковный документ представляет собой пергаментный свиток, записанный на греческом языке в традиционной православной византийской каллиграфии. Его исполнил иконописец и каллиграф иеромонах Лука в монастыре Ксенофонт на Афоне. ( греция).

Что определил томос об автокефалии Православной церкви Украины:

предоставил автокефалию не УПЦ КП или УАПЦ, а именно исторической Киевской митрополии Константинопольского патриархата, статус которой был восстановлен на заседании Синода Вселенского патриархата 9−11 октября 2018 года;

разрешил войти в состав Киевской митрополии всем православным епископам, священникам и верующим на территории Украины, которые согласны с этим ( при этом Украина определялась как « политически сформированное и полностью независимое государство»);

при этом Украина определялась как политически сформированное и полностью независимое государство»); сделал ПЦУ 15-й канонической автокефальной церковью, с тех пор ставшей полноправной и самоуправляющейся административной частью единой Вселенской православной церкви без посредства других поместных церквей ( в частности Русской православной церкви);

в частности Русской православной церкви); утвердил базовые принципы управления и церковной жизни, обязав ПЦУ получать миро от Константинопольской церкви,

установил для всех священнослужителей ПЦУ возможность апелляционного обращения к Вселенскому патриарху,

удостоверил права Константинополя на экзархат и ставропигии в Украине;

призвал другие поместные православные церкви признать Православную церковь Украины и поминать ее в своих богослужениях.

5 января 2019 / Фото: Пресс-служба президента Украины (архив)

6 января 2019 года, в канун православного Рождества, в Софийском соборе Киева состоялась официальная церемония интронизации Епифания как митрополита Киевского и всей Украины. После этого ПЦУ приобрела официальный автокефальный статус и была признана единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии.

«Единая независимая поместная Украинская православная церковь состоялась. Это свершившийся и необратимый факт. И пути назад нет!» — заявил Епифаний в декабре 2020 года, во вторую годовщину возрождения ПЦУ.

Он также оценивал предоставление томоса как «осуществление мечты многих поколений и миллионов верующих» в движении за духовную независимость Украины, называя признание автокефального статуса ПЦУ «вторым крещением Украины».

С другой стороны, решение о возобновлении автокефалии Киевской митрополии привело к еще одному важному последствию — разрыву отношений между Русской православной церковью и Константинополем.

В октябре 2018 года, за два месяца до Объединительного собора украинских православных церквей, синод РПЦ разорвал церковное общение со Вселенским патриархатом. Там заявили, что «до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений» российские священнослужители не будут проводить службы с клириками Константинопольской церкви, а миряне не будут участвовать в таинствах, совершаемых в храмах Вселенского патриархата.

РПЦ также частично разрывает церковное общение с теми церквями, которые уже признали ПЦУ — как, например, с Кипрской церковью осенью 2020 года.



ПЦУ сегодня: важность автокефальной церкви в год полномасштабной войны

Через четыре года после восстановления своего автономного статуса именно ПЦУ является самой популярной церковью в Украине. Количество украинцев, считающих себя верующими ПЦУ, из года в год только растет.

Как показал опрос, проведенный летом 2022 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), подавляющее большинство респондентов в Украине идентифицируют себя как православные (72%). При этом 54% среди всех респондентов относят себя именно к Православной церкви Украины, и лишь 4% украинцев в год полномасштабного вторжения РФ идентифицируют себя как прихожане УПЦ Московского патриархата (еще год назад их было 18%). Еще 14% считают себя просто православными, без конкретизации патриархата.

По сравнению с 2021 годом доля идентифицирующих себя с ПЦУ заметно возросла — с 42% до 54%, а по сравнению с 2020-м увеличилась еще заметнее (с 34% до 54%).

Таким образом год, когда Россия начала против Украины полномасштабную войну, стал первым, когда верующими ПЦУ назвали себя более 50% украинцев.

Во всех регионах больше всего людей идентифицируют себя именно с ПЦУ (от 59% в центре до 42% на востоке), эта тенденция сохраняется независимо от языка общения и возраста респондентов, выяснили социологи КМИС.