«Нам грустно, что мы были правы». Причастна ли СБУ к превращению УПЦ МП в рассадник «русского мира» — интервью с Евстратием Зорей 23 декабря, 20:04 Эксклюзив НВ Последствия российских обстрелов в Святогорской лавре, 9 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Желание СБУ остановить «распространение российской агрессии» из-за торможения перехода общин УПЦ МП в ПЦУ могло лишь усилить российские влияния в религиозной жизни Украины, рассказал в эфире Радио НВ Евстратий Заря, архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ.

— Скажите, пожалуйста, как в Православной церкви Украины, с какими настроениями, с какими эмоциями наблюдали обыски в церквях УПЦ МП? Вот что вы об этом думаете?

— Прежде всего грустно оказываться правыми. Мы не то, что годами, десятилетиями говорили о системном использовании религиозным объединением Московского патриархата в Украине, структур Московского патриархата в Украине, для распространения идеологии «русского мира». То, что мы видим — это очевидно лишь небольшая верхушка айсберга. Опять же, как вы сказали, когда эти события имеют протяженность во времени, то это сигнал для многих других, к кому еще не приходили и не проверяли, что-то наиболее опасное для них скрыть.

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Но очевидно, даже то, что видим, то, что попадается на глаза стражам порядка и то, что показывают нам — и этого уже достаточно, чтобы понимать, насколько ситуация, я бы употребил такое слово, безобразная. Ибо на девятом месяце полномасштабной агрессии, на девятом году войны России против Украины, в дальнейшем проявлять столь большую приверженность идеологии русского мира и при этом чувствовать себя нормально, по меньшей мере для меня — это эмоционально неприемлемо.

С точки зрения церковного права, канонов это тоже неприемлемо. С точки зрения государственного закона — это как минимум коллаборантство, а в некоторых случаях, мы это видим, — это просто откровенное предательство Украины и сознательная работа на врага. Поэтому видно, что это нужно было делать гораздо раньше, выявлять все эти вещи гораздо раньше.

К сожалению, при предыдущем руководстве Службы безопасности Украины активность направлялась прямо в противоположную сторону. Мы видели, как в публичное пространство попало, например, письмо бывшего заместителя руководителя областного управления в Киевской области в городе Киеве. Который обращался в местные органы самоуправления, что выход общин из Московского патриархата и присоединение их к Православной церкви Украины якобы провоцирует углубление или расширение российской агрессии.

Поэтому нужно принимать меры, чтобы не давать повода для российской диктатуры распространять свою агрессию. И таким образом нужно всячески предупреждать, не разрешать, ограничивать выход общин из Московского патриархата. Очевидно, абсурдная ситуация. И когда общественность этим возмутилась, то уже новый руководитель Службы безопасности Украины сразу принял меры: человек, который такое письмо написал, был немедленно уволен с должности. И вот мы видим собственно, как продолжение этого, происходящее.

— Вы сейчас конкретно упоминаете о прошлом руководителе Службы безопасности Украины? Я так понимаю, вы говорите об Иване Баканове и о начальнике управления. Смотрите, давайте здесь мы разделим: как вы думаете, это было сделано намеренно?