Епифаний на Рождество проведет службу в Лавре. Что сделает УПЦ 5 января, 19:49 Эксклюзив NV

В наше время происходят головокружительные события, на которые не могло не отреагировать государство

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний проведет рождественскую службу в Успенском соборе — главном соборном храме Киево-Печерской лавры. Верные православной церкви Украины приятно удивлены принятому решению, исходящему, как я знаю, из Офиса президента. А озвучило это решение своим распоряжением Министерство культуры.

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Насколько положительно на это решение отреагировала одна часть украинского общества — давно выступавшая за освобождение Лавры от, как они говорили, «московской церкви», и насколько негативно отреагировала другая часть. В частности, УПЦ, потому что она считает, что таким образом запрещают веру в Украине, уничтожают их церковь.

Я очень надеюсь, что богослужение, запланированное на 7 января, пройдет в мирной атмосфере, что условия войны просветят разум всем участникам этого важного события (праздник Рождества Христова).

В наше время происходят головокружительные события, на которые не могло не отреагировать государство. Уже давно предупреждали эту церковь о том, что занятая ею позиция не отвечает стратегическим целям и тактическим действиям государства. Наконец-то это время наступило, когда 25 декабря УПЦ узнала (хотя они и раньше были готовы узнать) о том, что срок аренды истекает, и нужно совершать какие-то действия.

И вот 5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули государству. Одним словом, есть новая реальность, в которой нам всем надо жить. Она, возможно, несколько неожиданна, но очень хочется, чтобы в этой ситуации, когда православный люд разделен на тех, кто радостно приветствует это событие, и на тех, кто не рад ему, попытались договориться между собой и понять, что вы не являетесь одновладельцами Лавры, которая принадлежит всему украинскому народу. И подумать, каким образом обеспечить всего украинского народа на духовное, историческое, культурное свое наследие.

Есть новая реальность, в которой нам всем надо жить

Думаю, что УПЦ не согласится с решением Минкульта и с решением, я так понимаю, самого президента, и будут отстаивать, как они считают, свои попранные права. Причем, имеют зацепку, что их вовремя (за месяц) не предупредили об истечении срока аренды. Поэтому нужно готовиться к судебным процессам. Однако хочу еще раз подчеркнуть: наступает новая эпоха, новая действительность, и если вам, УПЦ, этого не видно из-за стен монастыря, в котором мы находитесь, то нужно было уже давно выйти на свет божий и увидеть, что ситуация принципиально меняется. Я общаюсь активно с воинами на фронте, с нашими капелланами, поверьте, они настроены настолько радикально и столь конструктивно, что церкви нужно задуматься.

Ну а опасность сопротивления со стороны УПЦ есть. Ибо на территории Лавры 220 монахов. Ясно, что они могут всячески противостоять, мешать проведению богослужений 7 января. Многое будет зависеть от количества тех людей, которые придут на богослужение Епифания в Успенский собор, верующих ПЦУ. Но решение об очередном хотя бы использовании этих святынь думаю сегодня поддерживает подавляющее большинство украинского общества. Думаю, если опросить тех, кто поддерживает решение правительства, было бы большинство.

Факт разрешения на проведение рождественской службы в Успенском соборе говорит о том, что государство начало выравниваться в своем отношении к разным религиозным организациям. У нас написано, что все равны перед законом. Но ведь мы знаем, что по факту были равнее других. И долгое время на статус самой равной претендовала сама УПЦ. Здесь и традиция сыграла свою роль и политическую поддержку со стороны лидеров государства, которые приходили к власти в определенные исторические периоды. Также давайте вспомним финансовые вливания, которые производились со стороны известных олигархов, фактически содержавших эту церковь. На небольшие взносы верующих, приходящих на богослужение, содержать такую махину невозможно.

Ну а сегодня ситуация изменилась. И хотя по старинке они деньги еще считают в тазиках, все-таки, наверное, возможности у тех спонсоров, которые были, несколько ограничены, потому что на них и санкции наложили, и уже не такой бизнес в Украине в связи с войной, то церкви нужно думать, как обеспечить свое существование. Это же огромная такая махина, у которой куча разнообразных функций, которые нужно выполнять. Это ведь не только изготовление свечей и кормление монахов и сотрудников митрополии, но и многие другие задачи.

Сейчас для Украины возникает колоссальный вызов. В частности, это касается проблем свободы совести. УПЦ утверждает, что ее преследуют за религиозные убеждения. Хотя известно, что не за религиозные, а за их политическую позицию. Никто не предъявляет претензии как митрополиту, архиепископу или монаху, предъявляет претензии как гражданину Украины. Вот как граждане Украины они оказались совершенно не готовы жить в ногу с подавляющим большинством граждан.

Полное интервью с Людмилой Филипович слушайте на Радио NV: