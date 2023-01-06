«Путин уподобляется антихристу». Главные факты о митрополите ПЦУ Епифании, который проведет историческую службу в Киево-Печерской лавре

6 января, 09:04
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Глава ПЦУ Епифаний (Фото:Александр Медведев/НВ)

Глава ПЦУ Епифаний (Фото:Александр Медведев/НВ)

7 января с 9:00 глава Православной церкви Украины митрополит Эпифаний впервые проведет рождественскую службу в Успенском соборе — главном храме Киево-Печерской лавры.

До 1 января 2023 года Успенский собор и Трапезная церковь на территории Лавры находились в аренде у УПЦ МП, однако в начале года срок аренды истек.

В конце декабря наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не принимать решение об окончании сроков аренды.

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Позже глава Министерства культуры и информполитики Александр Ткаченко сказал, что ведомство будет рекомендовать не продлевать соглашение об аренде.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

СБУ проводит проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находит антиукраинскую литературу и символику.

О богослужении в Успенском соборе Киево-Печерской лавры сайт ПЦУ сообщил вечером, 4 января.

После этого спикер УПЦ (МП) Климент заявил, что эта церковь не планировала проводить рождественскую службу в Успенском соборе, потому что «музей Киево-Печерская лавра закрыл доступ для верующих в Верхнюю лавру».

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НВ рассказывает о митрополите Епифании, который проведет в Лавре первую рождественскую службу ПЦУ после предоставления томоса об автокефалии.

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Митрополит Епифаний (в миру — Думенко Сергей Петрович) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Одесской области. Сразу после окончания средней школы в 1996 году он поступил в Киевскую духовную семинарию, которую окончил в 1999 году. В том же году будущий предстоятель ПЦУ поступил в Киевскую духовную академию, где защитил диссертацию, получив степень кандидата богословских наук на кафедре церковного права.

До 2005 года он занимал несколько должностей в Ровенском епархиальном управлении. С 2006 года стал преподавателем греческого языка в Киевской православной богословской академии и послушником Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

В 2006—2007 годах будущий предстоятель прошел стажировку на Философском факультете в Афинском национальном университете.

В конце 2007 года в Михайловском Златоверхом монастыре он был пострижен в монашество с именем Епифаний (в честь святителя Епифания Кипрского). В том же году стал преподавателем Киевской православной богословской академии и заведующим одной из ее кафедр.

В январе 2008 года патриарх УПЦ КП Филарет назначил Епифания своим секретарем, а в марте того же года он стал архимандритом и наместником Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря в Киеве.

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В октябре следующего года Епифаний был избран епископом Вышгородским и викарием Киевской епархии. В ноябре 2009 года Епифаний стал архиереем, а в июле 2010 года — ректором Киевской православной богословской академии, управляющим Переяслав-Хмельницкой епархией и постоянным членом Священного Синода УПЦ Киевского патриархата.

17 ноября 2011 года Епифанию было присвоено ученое звание профессора Киевской православной богословской академии.

В начале 2012 года он стал архиепископом УПЦ КП, а в конце июня следующего года — митрополитом Переяслав-Хмельницким и Белоцерковсим, а также был назначен патриаршим наместником с правами епархиального архиерея. С этого момента Епифаний был фактически «правой рукой» патриарха УПЦ КП Филарета. В случае его болезни или смерти он должен бы был выполнять функции главы церкви до избрания нового патриаха.

Избрание предстоятелем ПЦУ и конфликт с Филаретом

15 декабря 2018 года в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием Епифаний был избран предстоятелем единой Украинской православной церкви. На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

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На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

6 января 2019 года, в канун православного Рождества, в Софийском соборе Киева состоялась официальная церемония интронизации Епифания как митрополита Киевского и всей Украины. После этого ПЦУ приобрела официальный автокефальный статус и была признана единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии.

Филарет стал почетным патриархом ПЦУ, а президент Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины.

Однако уже в начале мая 2019 года появилась информация о конфликте Филарета с Епифанием. Почетный патриарх отказался считать УПЦ КП ликвидированной вследствие создания ПЦУ и допустил раскол в церкви. Сторонников у Филарета оказалось немного. 14 мая он пригласил архиереев ПЦУ на традиционное для УПЦ КП молитвенное празднование в честь священномученика Макария в Киев во Владимирский собор. Приглашения были на бланках уже несуществующей УПЦ Киевского патриархата и подписаны патриархом Киевским и Всея Руси-Украины Филаретом. Однако, по данным СМИ, по приглашению почетного патриарха Филарета приехали лишь четыре епископа из 60.

Филарет озвучил ряд претензий к Епифанию и обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

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Отвечая на претензии Филарета, Епифаний сказал, что, общаясь с ним, неоднократно подчеркивал, что готов прислушиваться к его советам, но не готов выполнять ультиматумы.

«После избрания я много говорил о необходимости реформирования и ухода от старых советских традиций, но это не было воспринято им как нормальное явление. Только было желание вернуть старую систему управления. Было стремление не меняться и все держать только в покорении воли одного человека. А у меня другое видение — мы должны руководствоваться не страхом перед наказанием, а среди нас должна царить любовь и взаимоуважение», — подчеркивал предстоятель ПЦУ.

Летом Филарет созвал «собор» для восстановления УПЦ КП, но на него прибыли лишь несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали. В ответ 24 июня Синод ПЦУ решил лишить Филарета права управления Киевской епархией и контроля за местными храмами и монастырями.

В начале июля 2019 года Филарет дал интервью пропагандистскому каналу Россия 24, где критиковал томос и ПЦУ.

Тем временем ликвидацию УПЦ КП подтвердил Минкульт.

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5 декабря 2019 года Синод ПЦУ разрешил почетному патриарху Филарету пожизненно служить во Владимирском соборе и пользоваться комплексом зданий на улице Пушкинской, 36.

Филарет отвветил на это саркастической «благодарностью» за то, что его «не выбросили на улицу, как собирались».

После этого Синод ПЦУ приостановил полномочия Филарета в этом органе ПЦУ, а Епифаний заявил, что Филарет может этого не осознавать но за его спиной стоят пророссийские силы.

Почетный патриарх также несколько раз подавал в суд, пытаясь оспорить ликвидацию УПЦ КП. Последний такой иск Филарет подал в скандальный Окружной административный суд Киева в январе 2022 года. В декабре 2022 года ОАСК был ликвиирован.

Рост авторитета ПЦУ

Медийная активность митрополита Епифания, который часто дает интервью и комментирует резонансные общественные события с последовательно проукраинской позиции, способствовали росту числа сторонников ПЦУ, особенно в год полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Так, в конце марта 2022 года Епифаний заявил в интервью Радио NV, что российский диктатор Владимир Путин, развязавший против Украины войну, уподобляется антихристу.

«Путин уподобляется антихристу, он обладает всеми его свойствами. А мы знаем, что дьявол пытается уничтожить все живое. Особенно он противостоит людям, пытается уничтожать творение Божие. Сейчас эта война и является проявлением в мире этого зла — зла, которое должно быть уничтожено», — заявлял предстоятель ПЦУ.

Как показал опрос, проведенный летом 2022 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), подавляющее большинство респондентов в Украине идентифицируют себя как православные (72%). При этом 54% среди всех респондентов относят себя именно к Православной церкви Украины, и лишь 4% украинцев в год полномасштабного вторжения РФ идентифицируют себя как прихожане УПЦ Московского патриархата (еще год назад их было 18%). Еще 14% считают себя просто православными, без конкретизации патриархата.

Одна из последних инициатив Епифания — создание совместной рабочей группы с Украинской греко-католической церковью для изучения перехода на новый календарь.

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24 декабря, Сочельник отмечают те христиане, которые празднуют Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарям. В этом году Православная церковь Украины также разрешила своим верующим отпраздновать Рождество 25 декабря — вместе с большинством западного мира.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Киево-Печерская Лавра Рождество Сюжет НВ Митрополит Епифаний ПЦУ

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