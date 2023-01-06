«Путин уподобляется антихристу». Главные факты о митрополите ПЦУ Епифании, который проведет историческую службу в Киево-Печерской лавре 6 января, 09:04 Сюжет Глава ПЦУ Епифаний (Фото:Александр Медведев/НВ)

7 января с 9:00 глава Православной церкви Украины митрополит Эпифаний впервые проведет рождественскую службу в Успенском соборе — главном храме Киево-Печерской лавры.

До 1 января 2023 года Успенский собор и Трапезная церковь на территории Лавры находились в аренде у УПЦ МП, однако в начале года срок аренды истек.

В конце декабря наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не принимать решение об окончании сроков аренды.

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Позже глава Министерства культуры и информполитики Александр Ткаченко сказал, что ведомство будет рекомендовать не продлевать соглашение об аренде.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

СБУ проводит проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находит антиукраинскую литературу и символику.

О богослужении в Успенском соборе Киево-Печерской лавры сайт ПЦУ сообщил вечером, 4 января.

После этого спикер УПЦ (МП) Климент заявил, что эта церковь не планировала проводить рождественскую службу в Успенском соборе, потому что «музей Киево-Печерская лавра закрыл доступ для верующих в Верхнюю лавру».

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НВ рассказывает о митрополите Епифании, который проведет в Лавре первую рождественскую службу ПЦУ после предоставления томоса об автокефалии.

Церковная карьера

Митрополит Епифаний (в миру — Думенко Сергей Петрович) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Одесской области. Сразу после окончания средней школы в 1996 году он поступил в Киевскую духовную семинарию, которую окончил в 1999 году. В том же году будущий предстоятель ПЦУ поступил в Киевскую духовную академию, где защитил диссертацию, получив степень кандидата богословских наук на кафедре церковного права.

До 2005 года он занимал несколько должностей в Ровенском епархиальном управлении. С 2006 года стал преподавателем греческого языка в Киевской православной богословской академии и послушником Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

В 2006—2007 годах будущий предстоятель прошел стажировку на Философском факультете в Афинском национальном университете.

В конце 2007 года в Михайловском Златоверхом монастыре он был пострижен в монашество с именем Епифаний (в честь святителя Епифания Кипрского). В том же году стал преподавателем Киевской православной богословской академии и заведующим одной из ее кафедр.

В январе 2008 года патриарх УПЦ КП Филарет назначил Епифания своим секретарем, а в марте того же года он стал архимандритом и наместником Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря в Киеве.

В октябре следующего года Епифаний был избран епископом Вышгородским и викарием Киевской епархии. В ноябре 2009 года Епифаний стал архиереем, а в июле 2010 года — ректором Киевской православной богословской академии, управляющим Переяслав-Хмельницкой епархией и постоянным членом Священного Синода УПЦ Киевского патриархата.

17 ноября 2011 года Епифанию было присвоено ученое звание профессора Киевской православной богословской академии.

В начале 2012 года он стал архиепископом УПЦ КП, а в конце июня следующего года — митрополитом Переяслав-Хмельницким и Белоцерковсим, а также был назначен патриаршим наместником с правами епархиального архиерея. С этого момента Епифаний был фактически «правой рукой» патриарха УПЦ КП Филарета. В случае его болезни или смерти он должен бы был выполнять функции главы церкви до избрания нового патриаха.

Избрание предстоятелем ПЦУ и конфликт с Филаретом

15 декабря 2018 года в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием Епифаний был избран предстоятелем единой Украинской православной церкви. На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

6 января 2019 года, в канун православного Рождества, в Софийском соборе Киева состоялась официальная церемония интронизации Епифания как митрополита Киевского и всей Украины. После этого ПЦУ приобрела официальный автокефальный статус и была признана единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии.

Филарет стал почетным патриархом ПЦУ, а президент Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины.

Однако уже в начале мая 2019 года появилась информация о конфликте Филарета с Епифанием. Почетный патриарх отказался считать УПЦ КП ликвидированной вследствие создания ПЦУ и допустил раскол в церкви. Сторонников у Филарета оказалось немного. 14 мая он пригласил архиереев ПЦУ на традиционное для УПЦ КП молитвенное празднование в честь священномученика Макария в Киев во Владимирский собор. Приглашения были на бланках уже несуществующей УПЦ Киевского патриархата и подписаны патриархом Киевским и Всея Руси-Украины Филаретом. Однако, по данным СМИ, по приглашению почетного патриарха Филарета приехали лишь четыре епископа из 60.

Филарет озвучил ряд претензий к Епифанию и обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Отвечая на претензии Филарета, Епифаний сказал, что, общаясь с ним, неоднократно подчеркивал, что готов прислушиваться к его советам, но не готов выполнять ультиматумы.

«После избрания я много говорил о необходимости реформирования и ухода от старых советских традиций, но это не было воспринято им как нормальное явление. Только было желание вернуть старую систему управления. Было стремление не меняться и все держать только в покорении воли одного человека. А у меня другое видение — мы должны руководствоваться не страхом перед наказанием, а среди нас должна царить любовь и взаимоуважение», — подчеркивал предстоятель ПЦУ.

Летом Филарет созвал «собор» для восстановления УПЦ КП, но на него прибыли лишь несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали. В ответ 24 июня Синод ПЦУ решил лишить Филарета права управления Киевской епархией и контроля за местными храмами и монастырями.

В начале июля 2019 года Филарет дал интервью пропагандистскому каналу Россия 24, где критиковал томос и ПЦУ.

Тем временем ликвидацию УПЦ КП подтвердил Минкульт.

5 декабря 2019 года Синод ПЦУ разрешил почетному патриарху Филарету пожизненно служить во Владимирском соборе и пользоваться комплексом зданий на улице Пушкинской, 36.

Филарет отвветил на это саркастической «благодарностью» за то, что его «не выбросили на улицу, как собирались».

После этого Синод ПЦУ приостановил полномочия Филарета в этом органе ПЦУ, а Епифаний заявил, что Филарет может этого не осознавать но за его спиной стоят пророссийские силы.

Почетный патриарх также несколько раз подавал в суд, пытаясь оспорить ликвидацию УПЦ КП. Последний такой иск Филарет подал в скандальный Окружной административный суд Киева в январе 2022 года. В декабре 2022 года ОАСК был ликвиирован.

Рост авторитета ПЦУ

Медийная активность митрополита Епифания, который часто дает интервью и комментирует резонансные общественные события с последовательно проукраинской позиции, способствовали росту числа сторонников ПЦУ, особенно в год полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, в конце марта 2022 года Епифаний заявил в интервью Радио NV, что российский диктатор Владимир Путин, развязавший против Украины войну, уподобляется антихристу.

«Путин уподобляется антихристу, он обладает всеми его свойствами. А мы знаем, что дьявол пытается уничтожить все живое. Особенно он противостоит людям, пытается уничтожать творение Божие. Сейчас эта война и является проявлением в мире этого зла — зла, которое должно быть уничтожено», — заявлял предстоятель ПЦУ.

Как показал опрос, проведенный летом 2022 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), подавляющее большинство респондентов в Украине идентифицируют себя как православные (72%). При этом 54% среди всех респондентов относят себя именно к Православной церкви Украины, и лишь 4% украинцев в год полномасштабного вторжения РФ идентифицируют себя как прихожане УПЦ Московского патриархата (еще год назад их было 18%). Еще 14% считают себя просто православными, без конкретизации патриархата.

Одна из последних инициатив Епифания — создание совместной рабочей группы с Украинской греко-католической церковью для изучения перехода на новый календарь.

24 декабря, Сочельник отмечают те христиане, которые празднуют Рождество по григорианскому и новоюлианскому календарям. В этом году Православная церковь Украины также разрешила своим верующим отпраздновать Рождество 25 декабря — вместе с большинством западного мира.

