Митрополит Епифаний проведет рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры
Успенский собор Киево-Печерской лавры (Фото:pomisna.info)
Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний проведет рождественскую службу в Успенском соборе — главном соборном храме Киево-Печерской лавры. Служба начнется 7 января в 9:00.
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в среду, 4 января. Церковь получила соответствующее разрешение.
В конце декабря наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что с 1 января 2023 года у УПЦ (МП) заканчивается срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви на территории Лавры. Он просил главу государства не принимать решение об окончании сроков аренды.
Позже глава Министерства культуры и информполитики Александр Ткаченко сказал, что ведомство будет рекомендовать не продлевать соглашение об аренде.
1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».
СБУ проводит проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находит антиукраинскую литературу и символику.