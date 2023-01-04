Митрополит Епифаний проведет рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 4 января, 21:06 Успенский собор Киево-Печерской лавры (Фото:pomisna.info)

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний проведет рождественскую службу в Успенском соборе — главном соборном храме Киево-Печерской лавры. Служба начнется 7 января в 9:00.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в среду, 4 января. Церковь получила соответствующее разрешение.

В конце декабря наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что с 1 января 2023 года у УПЦ (МП) заканчивается срок аренды Успенского собора и Трапезной церкви на территории Лавры. Он просил главу государства не принимать решение об окончании сроков аренды.

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Позже глава Министерства культуры и информполитики Александр Ткаченко сказал, что ведомство будет рекомендовать не продлевать соглашение об аренде.

1 декабря СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

СБУ проводит проверки в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине. Во многих случаях спецслужба находит антиукраинскую литературу и символику.