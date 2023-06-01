«Стучали 15−20 минут». Киевляне говорят, что укрытие в Деснянском районе было закрыто не впервые, обращались в КГГА 1 июня, 10:09 Обломки ракет повредили поликлинику в Киеве в ночь на 1 июня (Фото:Сергей Окунев/NV)

Жители Деснянского района Киева, где в результате российской атаки в четверг, 1 июня, погибли люди, заявили, что укрытие в поликлинике было закрыто не впервые. Ночью его не открыл охранник.

Об этом сообщает корреспондент NV, пообщавшись с очевидцами.

По словам местных жителей, они с начала почти регулярных ночных атак на Киев — в течение месяца — пишут письма и жалобы коммунальщикам относительно закрытого укрытия. Два дня назад об этой «постоянной проблеме» жители сообщили и КГГА, написав заявление, говорят они.

Видео дня

Свидетели рассказали, что в поликлинике работает охранник, который пьет алкоголь на рабочем месте и не открывает укрытие. Этой ночью люди стучали в дверь в течение 15−20 минут. Говорят, что он снова был пьян и его задержали.

В тоже время представитель Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заявил Радио Свободе, что охранник в больнице. Чиновник утверждает, что, предварительно, тот пытался открыть укрытие, но в это время произошел взрыв. Также, по его словам, в КГГА жалобы на укрытие не поступали.



«Люди побежали в укрытие, которое было закрыто, пытались его открыть. Один из мужчин побежал искать другой вход, открытые окна. И в этот момент, вероятно, упал обломок», — сообщает корреспондент NV.

Местные рассказали, что две женщины — мама и соседка — прикрыли собой ребенка. Он выжил, мать погибла, соседка, вероятно, тоже. Столичные власти сообщали о трех погибших в Деснянском районе, среди которых ребенок. Есть раненые.

Глава Деснянской райадминистрации Дмитрий Ратников заявил, что, по словам директора поликлиники, работник ночной смены открыл центральный вход: часть людей успела зайти, часть была возле укрытия.



Ночью в Киеве и области объявили воздушную тревогу — через несколько минут раздались первые взрывы. Силы ПВО уничтожили 10 крылатых и баллистических ракет Искандер. Обломки упали в трех районах Киева, повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, автомобили.



Мужчина погибшей рассказал, что люди бежали в укрытие во время воздушной тревоги, но им никто не открыл.



Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что представители департамента муниципальной безопасности выясняют на месте, почему было закрыто укрытие. Он пообещал безотлагательные решения по действиям ответственных. Полиция начала уголовное производство.