Ночной удар РФ по Киеву: полиция начала уголовное производство из-за закрытого укрытия в поликлинике, возле которой погибли люди 1 июня, 09:32 Возле поликлиники в Деснянском районе Киева погибли две женщины и ребенок (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Полиция Киева начала уголовное производство из-за закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы, возле которой погибли три человека во время атаки РФ в ночь на четверг, 1 июня.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, дело открыто по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Максимальная санкция стать предусматривает до пяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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«В рамках расследования найдем и привлечем к ответственности всех виновных. Кроме того, ГСЧС Украины совместно с Национальной полицией будет регулярно проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ во всех населенных пунктах стран», — отметил глава МВД.

Клименко добавил, что укрытия должны быть круглосуточно открытыми.

В ночь на 1 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты. Все десять российских ракет были сбиты, но обломки упали на детскую поликлинику в Деснянском районе столицы.

В соседних зданиях повылетали стекла.

Погибли три человека, среди них ребенок. Есть пострадавшие.

Муж погибшей рассказал, что люди бежали в укрытие во время воздушной тревоги, но им никто не открыл.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что представители департамента муниципальной безопасности выясняют на месте, почему было закрыто укрытие. Он пообещал безотлагательные решения по действиям ответственных.